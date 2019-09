Limak Enerjı, basın mensuplarını 'Bowling Turnuvası'nda buluşturdu

Limak Enerji, bu yıl ilkini düzenlediği En Enerjik Bowling Turnuvası'nda basın mensuplarını bir araya getirdi. Yoğun katılımın gerçekleştiği turnuvada, medya sektörünün önemli isimleri aynı çatı altında buluşurken, faaliyet tatlı çekişmelere de sahne oldu.Anatolium Rainbowl Bowling Salonu'nda yapılan En Enerjik Bowling Turnuvası'na her biri 5'er kişiden oluşan toplam 23 takım katıldı. Turnuva boyunca iş streslerini atan basın mensupları, eğlenceli görüntüler sergiledi. Turnuvada Anadolu Ajansı (AA), A Gazete, AS TV, Burdanoku.com, Bursadabugün, Bursa Haber , Bursa Haberdar Gazetesi, Bursa Hakimiyet, Bursa'da Meydan Gazetesi, Bursa TV, Demirören Haber Ajansı (DHA), Dünya Gazetesi, Ekonomi Gazetesi, Gazete Bursa, İhlas Haber Ajansı (İHA), Hayat Gazetesi, Kanal16, Line TV, ManşetX Gazetesi, Olay Gazetesi, Posta Bursa ve Yenidönem Gazetesi ekipleri ve önemli köşe yazarları kurumlarını temsil ettiler. Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac'ın başlama atışını yaptığı turnuva iki tur halinde gerçekleşti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuva sonunda birincilik ipini göğüsleyen takım Line TV ekibi oldu. İkincilik ödülü Bursa Haberdar Gazetesi'ne giderken, üçüncülük ödülünün sahibi ise Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi oldu. Turnuvada ayrıca bireysel kategoride ödüller de takdim edildi. Turnuvanın en skorer kadın oyuncusu unvanını Ekonomi Gazetesi'nden Esin Halhallı alırken, en skorer erkek oyuncu unvanını ise A Gazete'den Osman Gürçay elde etti.Dereceye girenlere, enerjik hediyelerEn Enerjik Bowling Turnuvası kapsamında şampiyon takımın her bir oyuncusu altınla ödüllendirilirken, en skorer erkek ve kadın oyunculara da altın ödülü takdim edildi. İkinci ve üçüncü olan takımların üyelerine ise hediye çekleri verildi. Ayrıca turnuvaya katılım gösteren tüm oyunculara madalyalar ve isimleri yazılı formalar hediye edildi.Aytac, "Tüm basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Basın mensubu arkadaşlarımız toplumu bilgilendirici yönleriyle çok kutsal bir misyonu üstleniyorlar. Bizler de onların biraz olsun iş stresinden uzaklaşmasını ve günün yorgunluğunu atmalarını sağlamak amacıyla böyle bir bowling turnuvası organize ederek, sporun birleştirici gücü sayesinde bugün bir araya geldik. En Enerjik Bowling Turnuvamız sayesinde basın mensuplarımız eğlenme ve kaynaşma fırsatı buldular. Bowling Turnuvamıza iştirak eden basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA