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Limak Enerji çalışanları aktör Ediz Hun ile buluştu

Bursa'da Nostaljik Sinema etkinliğinde bir araya gelen Limak Enerji Grubu çalışanları, Yeşilçam'ın ünlü aktörlerinden Ediz Hun ile 1971 yapımı Güllü filmini seyretti.

07.09.2019 17:08 Limak Enerji çalışanları aktör Ediz Hun ile buluştu
Bursa'da Nostaljik Sinema etkinliğinde bir araya gelen Limak Enerji Grubu çalışanları, Yeşilçam'ın ünlü aktörlerinden Ediz Hun ile 1971 yapımı Güllü filmini seyretti.
Limak Enerjiden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu etkinliğin çalışanların motivasyonunu yükseltmek ve kurum aidiyetini güçlendirmek için düzenlendiği kaydedildi.
Açıklamada, Limak Enerji çalışanlarının, Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) kampüsünde bir araya geldiği belirtilerek, "Beyazperdenin kurulmasıyla kendileri için hazırlanan sandalyelere geçen çalışanlar, yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın üstlendiği 1971 yapımı Güllü filmini seyretti. Söz konusu filmde, Türkan Şoray ile başrolü paylaşan Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden Ediz Hun da Limak Enerji çalışanlarıyla birlikte filmi izledi. Ediz Hun'la tanışma imkanı yakalayan çalışanlar, kendisiyle çekildikleri fotoğraflar ile anı ölümsüzleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

Limak Holding, Ediz Hun, Güllü, Ekonomi

Kaynak: AA

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