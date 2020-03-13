Limak Enerji'den korona virüsüne karşı önlem
Limak Enerji, işlem merkezlerinde mikrop ve virüslere karşı dezenfekte etme çalışmalarına başladı.
13.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:52
Limak Enerji, işlem merkezlerinde mikrop ve virüslere karşı dezenfekte etme çalışmalarına başladı.
Korona virüs sebebiyle yaşanan tedirginlikleri en aza indirmek için harekete geçen Limak Enerji, ayda ortama 500 bine yakın kişinin ziyaret ettiği işlem merkezlerinde dezenfekte çalışmalarına başladı. Profesyonel ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalarda, insan sağlığına zarar vermeyen ürünler kullanılarak işlem merkezleri temizleniyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye 'de de görüldüğü resmi olarak doğrulanan koronavirüse karşı önlemler artırıldı. Limak Enerji'nin Bursa 'da bulunan genel merkezinden başlatılan çalışmalar, yaklaşık 100 işlem merkezinin tamamına uygulanacak şekilde planlandı.
Yoğun bir müşteri sirkülasyonuna sahip işlem merkezlerine her gün işlem yapmaya gelen müşterilerinin sağlığını düşünen şirket, rutin olarak dezenfekte çalışmaları yapıyor. Şirket ayrıca işlem merkezlerine yerleştirdiği antibakteriyel ürünler ile de alışveriş işlemlerinde yaşanan olası temaslara karşı hem personelini hem de müşterilerini koruyor. Resmi açıklamanın ardından çalışanlarına yönelik verilecek eğitimler ile ilgili de çalışmalara başlayan şirket, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'daki çalışanlarına kişisel temizlikleri ile ilgili broşürler ve afişler dağıtmanın yanı sıra koronavirüsün belirtileri, korunmak için gerekli tedbirler gibi konularda da bilinçlendirme çalışması yaptı.
Virüsten koruma amaçlı çalışmalar başlatan şirket müşterilerine; çağrı merkezi, online işlem merkezi, mobil uygulama ve e-Devlet üzerinden 7 gün 24 saat evlerinden çıkmadan ve saniyeler içerisinde tüm işlemlerini yapabilme olanağı sunuyor. - BURSA
Korona virüs sebebiyle yaşanan tedirginlikleri en aza indirmek için harekete geçen Limak Enerji, ayda ortama 500 bine yakın kişinin ziyaret ettiği işlem merkezlerinde dezenfekte çalışmalarına başladı. Profesyonel ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalarda, insan sağlığına zarar vermeyen ürünler kullanılarak işlem merkezleri temizleniyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye 'de de görüldüğü resmi olarak doğrulanan koronavirüse karşı önlemler artırıldı. Limak Enerji'nin Bursa 'da bulunan genel merkezinden başlatılan çalışmalar, yaklaşık 100 işlem merkezinin tamamına uygulanacak şekilde planlandı.
Yoğun bir müşteri sirkülasyonuna sahip işlem merkezlerine her gün işlem yapmaya gelen müşterilerinin sağlığını düşünen şirket, rutin olarak dezenfekte çalışmaları yapıyor. Şirket ayrıca işlem merkezlerine yerleştirdiği antibakteriyel ürünler ile de alışveriş işlemlerinde yaşanan olası temaslara karşı hem personelini hem de müşterilerini koruyor. Resmi açıklamanın ardından çalışanlarına yönelik verilecek eğitimler ile ilgili de çalışmalara başlayan şirket, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'daki çalışanlarına kişisel temizlikleri ile ilgili broşürler ve afişler dağıtmanın yanı sıra koronavirüsün belirtileri, korunmak için gerekli tedbirler gibi konularda da bilinçlendirme çalışması yaptı.
Virüsten koruma amaçlı çalışmalar başlatan şirket müşterilerine; çağrı merkezi, online işlem merkezi, mobil uygulama ve e-Devlet üzerinden 7 gün 24 saat evlerinden çıkmadan ve saniyeler içerisinde tüm işlemlerini yapabilme olanağı sunuyor. - BURSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Limak Holding, Türkiye, Bursa, Güncel
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