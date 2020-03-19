Limak Enerji’den online işlem hizmeti
Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji, ödeme noktalarından yapılan tüm işlemleri online işlem merkezi üzerinden de kolaylıkla yapabilme imkanı sunuyor.
19.03.2020 10:43 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:43
Bursa , Balıkesir, Çanakkale ve Yalova 'da 5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji, ödeme noktalarından yapılan tüm işlemleri online işlem merkezi üzerinden de kolaylıkla yapabilme imkanı sunuyor.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Limak Holding, Yalova, Bursa, Ekonomi