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Limak Enerji’den online işlem hizmeti

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji, ödeme noktalarından yapılan tüm işlemleri online işlem merkezi üzerinden de kolaylıkla yapabilme imkanı sunuyor.

19.03.2020 10:43 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:43
Limak Enerji’den online işlem hizmeti
Bursa , Balıkesir, Çanakkale ve Yalova 'da 5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji, ödeme noktalarından yapılan tüm işlemleri online işlem merkezi üzerinden de kolaylıkla yapabilme imkanı sunuyor.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Limak Holding, Yalova, Bursa, Ekonomi

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