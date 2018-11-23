Limak Enerji Gürsu Müşteri İşlem Merkezi açıldı

23 Kasım 2018 Cuma 14:04



23 Kasım 2018 Cuma 14:04

Limak Enerji Gürsu Müşteri İşlem Merkezi açıldıBURSA - 'Hayatı aydınlatıyoruz' sloganı ile yola çıkan Limak Enerji, Müşteri İşlem Merkezlerine bir yenisini daha ekledi. Müşteri memnuniyeti kapsamında çeşitli iletişim faaliyetleri yöneten Limak Enerji'nin Müşteri İşlem Merkezlerinde, abonelik ve fatura ödeme işlemleri gibi tüm faaliyetler süratle yapılabiliyor. MİM açılışına Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu Emniyet Müdürü Selahattin Şerbet, Gürsu Müftüsü Mehmet Köktaş, Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Yıldırım Bölge Müdürü Engin Yıldırım, şirket yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı. Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, hizmet verdikleri bölgelerde açtıkları Müşteri İşlem Merkezleri ile müşterilerini konforlu mekanlarda ağırladıklarını belirtti. Son olarak Gürsu Atatürk Caddesi'nde açtıkları MİM ile bölgeye daha kaliteli hizmet vermeyi hedeflediklerini belirten Aytac, "Gürsu, Kurtuluş Mahallesinde yer alan Yetkili İşlem Merkezimiz ile hizmet verdiğimiz bir ilçemizdi. Gürsu'daki abone sayımızın geçen yıla oranla yüzde 4 civarında artış göstermesi ile birlikte 40 bin müşteriye eriştik ve yeni Müşteri İşlem Merkezimizi hizmete aldık. Böylece Gürsu'nun iki farklı lokasyonundaki işlem merkezlerimizle, müşterilerimize daha ulaşılabilir bir hale geldik. İşlem Merkezlerimizde, müşterilere daha kısa işlem süreleri sunarak, bekleme sürelerini ortadan kaldırdık. Sayısı 100'e yaklaşan işlem merkezlerimiz, vatandaşlarımıza sunduğumuz kampanyalar ile ilgili detaylı bilgilerin de sağlandığı yerler. Şirket olarak, iletişimde bulunmadığımız müşteri kalmamasını, sorunlarına çare olamadığımız hiçbir vatandaşın kalmamasını önemsiyoruz. Bu noktada daha öncesinde çeşitli başka programları da devreye almıştık. Online İşlem Merkezimiz ve e-devlet üzerinden de hizmeti müşterilerimizin ayaklarına götürüyoruz" dedi.Müşterilerine 444 6 646 numaralı Çağrı Merkezi ve 100'e yakın İşlem Merkezleri ile hizmet sunan Limak Enerji, www.limakuludag.com.tr üzerindeki Online İşlem Merkezi ile de hizmet veriyor. Son olarak işitme ve konuşma engelli müşterileri için yeni bir uygulamayı hizmete alan Limak Enerji, 0555 0 646 646 numaralı hat ile işitme ve konuşma engelli müşterileri için görüşme desteği sunuyor. Limak Enerji müşteri dostu uygulamaları ile sağlıklı bir iletişim kurmayı ve müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.