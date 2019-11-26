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Limak Enerji öğretmenleri unutmadı

Limak Enerji bünyesinde yer alan Hamitabat Çevrim Santrali'nin kurulu bulunduğu bölgedeki köy okullarını ziyaret eden Limak Enerji çalışanları öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim ederek günlerini kutladı.

26.11.2019 15:22 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:27Limak Enerji öğretmenleri unutmadı
Limak Enerji bünyesinde yer alan Hamitabat Çevrim Santrali'nin kurulu bulunduğu bölgedeki köy okullarını ziyaret eden Limak Enerji çalışanları öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim ederek günlerini kutladı.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde 'nin Lüleburgaz ilçesindeki Hamitabat Doğalgaz Çevrim Santrali'nde öğretmenler günü unutulmadı.

Hamitabat Santrali'nin kurulu bulunduğu bölgedeki Tatarköy ve Hamitabat'taki köy okullarını ziyaret eden Limak Enerji çalışanları sürpriz yaparak öğretmenler gününü kutladı.

Hamitabat Nazmi Uçak İlkokulu ve Tatarköy İlkokulu'nda görev yapan toplam 16 öğretmene sürpriz yapan Limak Enerji çalışanları, çiçek ve hediyelerle öğretmenler gününü kutladı.

Hediyeler karşısında mutluluk yaşayan öğretmenler de kendilerini köy okulunda dahi olsa unutmayan Limak Enerji personeline teşekkür ettiler.

Ziyaretler kapsamında Hamitabat Doğalgaz Çevrim Santrali'nde görevli elektrik mühendisi Özgür Çavdaroğlu da miniklere enerji ile bilgiler vererek onların sorularını yanıtladı. - KIRKLARELİ

Limak Holding, Kırklareli, Güncel

Kaynak: İHA

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