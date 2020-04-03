Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Limak Holding'den koranavirüs mücadele kampanyalarına 11 milyon liralık destek

Limak Holding, dünya genelinde salgına yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle başlatılan kampanyalara toplam 11 milyon lira bağış yaptı.

03.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:40
Limak Holding'den koranavirüs mücadele kampanyalarına 11 milyon liralık destek
Limak Holding, dünya genelinde salgına yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle başlatılan kampanyalara toplam 11 milyon lira bağış yaptı.
Limak Holding'den yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği tarafından organize edilen ve sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan, maddi durumu yeterli olmayan 50 bin kişiye 6 hafta boyunca dağıtılacak Vefa kolileri için 7 milyon lira, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan "Bizbize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası için de 4 milyon lira olmak üzere 11 milyon lira bağış yaptığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Nakit yardımlar dışında faaliyet gösterilen pek çok şehirde iştirak şirketler ve ortaklıklar aracılığıyla hastane ve sağlık personeline tıbbı malzeme yardımları ve koli yardımları yapılırken, Limak'ın yönetiminde bulunduğu pek çok sivil toplum örgütü aracılığıyla da bağışta bulunulmuştur. Limak Holding olarak zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde önceliğimiz çalışanlarımızın ve halkımızın sağlığını korumaktır. Bu konuda elimizden ne geliyorsa yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Ülke olarak bu zor günleri elbirliğiyle birlikte aşacağımıza yürekten inanıyoruz."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

BDDK’dan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı! Sakın bu oyuna gelmeyin Ekonomi
BDDK'dan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı Ekonomi
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı
Açılışını Erdoğan ve Putin’in yaptığı TürkAkım’dan Avrupa’ya 1,3 milyar m³ gaz taşındı Ekonomi
Açılışını Erdoğan ve Putin'in yaptığı TürkAkım'dan Avrupa'ya 1,3 milyar m³ gaz taşındı
TÜİK verilerine göre, fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu Ekonomi
TÜİK verilerine göre, fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye’ye kalacak Ekonomi
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Kritik seviyeye dayandı Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Kritik seviyeye dayandı
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Ekonomi
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

12:37: Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cevdet Alemdar oldu - Ekonomi 12:36: AB'de perakende satışlar şubatta arttı - Ekonomi 12:32: UİB’in mart ayındaki kaybı yüzde 28,32 oldu - Ekonomi 12:31: Yardım paraları evlerde ödenmeye başlandı - Ekonomi 12:27: “En büyük mücadeleyi altı sektör verecek” - Ekonomi 11:54: Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira - Ekonomi 11:44: BDDK, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı: İtibar etmeyin - Ekonomi 11:08: TürkAkım'dan Avrupa'ya ilk çeyrekte 1,3 milyar metreküp gaz taşındı - Ekonomi 10:40: Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum - Ekonomi 10:32: TÜİK verilerine göre, Mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu - Ekonomi 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı - Haber 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak - Haber