Limak Şirketler Grubu Başkanı Özdemir: "Başarının temeli merak ve disiplin"

Limak Yatırım ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, iş dünyasında başarılı bir kadın olmakla ilgili, "Benim başarı tarifime göre; öncelikle merak, yaratıcılık, kararlılık ve disiplin gerekli. Bunları bir araya getirmeyi başardığınızda sorunları çözüyorsunuz ve dünya için işleri kolaylaştırıyorsunuz. Disiplinle çalışıp ilerlediğinizde hem sorunları çözüyorsunuz hem de kariyerinizi iyileştiriyorsunuz." dedi.

Özdemir, Teknoloji ve İnsan Koleji'nde (Tink) düzenlenen Dünya Kadınlar Günü Paneli'nde, iş yaşamında başarılı bir kadın olmanın yollarını anlatırken, kadın-erkek fırsat eşitliğine dikkati çekti.

Bir öğrencinin moderatörlüğünü yaptığı panelde konuşan Özdemir, toplumsal gelişme konusunda sürdürülebilir adımlar atılmasında kadın liderlerin itici bir role sahip olduğunu söyledi.

"Cam tavanları' yıkacak liderler yetiştirmeye çalışıyoruz"

Özdemir, "İş dünyası dahil, toplumun her alanında kadınların bakış açısına ve yenilikçi yaklaşımlarına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Her kademede gereken "kadın yaklaşımı" ihtiyacından hareketle, başta Türkiye'nin Mühendis Kızları (TMK) olmak üzere, farklı projelerle, Türkiye'nin geleceğine yön verecek ve cinsiyete dayalı önyargılar anlamına gelen "cam tavanları" kıracak kadın liderler yetiştirmeye çalıştıklarını anlatan Özdemir, TMK Projesi hakkında şu bilgileri verdi:

"Kadınların iş gücüne katılımının en düşük olduğu profesyonel alanlardan biri mühendislik olarak dikkati çekiyor. Bu veriden hareketle Limak Grubu bünyesinde, Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmak ve kadınların mühendislik alanında daha fazla yer almalarını sağlayarak, ülkemizin ekonomik ve sosyal güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla 2015 yılında 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesi başladı.

Mühendislik eğitimi alan ve/veya alacak olan kız öğrencileri, eğitimlerinin farklı aşamalarında ve birçok yönden desteklemek üzere yola çıkan 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesi, lise ve üniversitede okuyan kız öğrencilere yönelik iki ayrı programdan oluşuyor.

Projenin üniversite programında; devlet üniversitelerinin bilgisayar, çevre, elektrik-elektronik, endüstri, inşaat ve makine mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilere burs desteğinin yanı sıra Limak Grubu ve diğer kuruluşlarda çalışan kadın mühendislerle gönüllü mentorluk ve staj gibi olanaklar sağlanıyor.

"2019-2020 döneminde 120 öğrenci sunulan imkanlardan yararlanacak"

Özdemir, projeyle kızlara Limak Grubu ve diğer kuruluşlarda staj imkanıyla, 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılan; iletişim, takım çalışması, yaratıcılık, ilişki yönetimi, karar alma gibi konularda yetkinlikler kazanması amacıyla PERYÖN Akademi ile birlikte geliştirilen 'Mühendislikte Liderlik Sertifika Programı'na katılım hakkı verildiği bilgisini verdi.

Programın katılımcılarına ayrıca online İngilizce dil eğitimi ve mezun olduktan sonra, ihtiyaçlar çerçevesinde Limak ve sektördeki diğer şirketlerde istihdam olanağı sağlandığını anlatan Özdemir, projenin lise programında da; toplumun daha geniş kesimlerinde farkındalık yaratmak ve erken yaşlarda oluşan mesleki tercihlere yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütüldüğünü söyledi.

Özdemir şunları kaydetti:

"TMK Üniversite Programı'nın ilk yılından itibaren sırasıyla; 40, 54, 106 ve 110 olmak üzere 4 yılda toplam 310 kız öğrenci burs ve çok yönlü desteklerden faydalandı. 2019-2020 döneminde ise 120 öğrenci program kapsamında sunulan imkanlardan yararlanacak."

Gelecekte fark yaratmak isteyenler için önerilerde bulunan Özdemir, "Benim başarı tarifime göre; öncelikle merak, yaratıcılık, kararlılık ve disiplin gerekli. Bunları bir araya getirmeyi başardığınızda sorunları çözüyorsunuz ve dünya için işleri kolaylaştırıyorsunuz. Disiplinle çalışıp ilerlediğinizde hem sorunları çözüyorsunuz hem de kariyerinizi iyileştiriyorsunuz." diye konuştu.

"Tink'in eğitimi bireyleri geleceğe hazırlıyor"

Pek çok mesleğe yakın gelecekte ihtiyaç kalmayacağını anlatan Özdemir, özgün müfredatı ve inovatif eğitim anlayışıyla öne çıkan Tink'in, verdiği eğitimle bireyleri geleceğin dünyasına hazırladığını söyledi.

"Eğitim insanı kendi sesine kavuşturur"

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) ilk kadın genel direktörlüğü yapan Irina Bokova ise, "Kadınların liderlik özelliklerini kabul etmeli ve çok daha fazla desteklemeliyiz. Liderlik doğal bir kabiliyet değildir; liderlerin özenle yetiştirilmesi gerekir. Liderlerin yetiştirilmesi tıpkı Teknoloji ve İnsan Kolejleri'nde olduğu gibi okul sıralarında başlar. Eğitim, insan gelişimi için en güçlü atılım ve ilerleme stratejisidir. Eğitim insanı kendi sesine kavuşturur, toplumsal katılımı teşvik eder ve iş piyasasındaki fırsatları genişletir. Kadınlara liderlik yapmaları için yeni alanlar açabiliriz." diye konuştu.

Bokova, toplumun geleceği için eğitimin yenilikçi teknolojilerle verilmesi gerektiğini belirterek, "Bireylere merak etme disiplinini ve yaratıcılığı kazandıran eğitim modeli, dünyamız için son derece gereklidir. Doğaya saygı için, sürdürülebilirlik için, piyasalar için. Günün sonunda dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için eğitim en doğru yol." değerlendirmesini yaptı.

"Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması için ilişki sistemleri dönüşüm geçirmeli"

Tink Kurucusu Zeynep Dereli, her bir ülkenin eğitim kalitesini iyileştirmek istediğini ifade ederek, eğitim sistemlerinin de pek çok reform gibi zaman istediğini söyledi.

Dereli, "Eğitim ve her alanda gereken fırsat eşitliği, bugünden yarına harika hale gelecek bir şey değil. Çok fazla emek ve zaman gerekiyor." dedi.

"Toplumun sorunları hakkında dertlenmiyorsanız ve birlikte hareket etmek gibi temel bir anlayışı önemsemiyorsanız hiçbir şeyin düzelmesini beklememek gerek." diyen Dereli, şöyle devam etti:

"Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart'ta dünyanın dört bir yanında kutlanıyor. Türkiye'de kadınların eğitim, çalışma hayatı ve siyasette karar alma süreçlerine eşit katılımlarının sağlanması için önce eğitimde önemli değişiklikler yapılması gerekiyor. Ülkemizde kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, hükümetlerin, sivil toplum örgütlerinin, akademik çevrelerin ve ilgili tüm toplum kesimlerinin kesintisiz çabaları ile mümkün olabilecektir.

Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması için, var olan toplumsal yapıların ve ilişki sistemlerinin önemli dönüşümler geçirmesi gereği ortadadır. Eğitimci bir kadın olarak bu önemli günde dünyada öncü iki kadın lideri okulumuzda ağırlıyor olmaktan şeref duyuyorum. Umarım kadınlarımızın önce eğitimde sonra da çalışma hayatı ve siyasette eşit şartlara sahip olmaları konusunda rehberlik yapabiliriz."

Panelin ardından konuşmacılara plaket ve zeytin fidanı hediye edildi. Toplantı, hatıra fotoğrafı çekimleriyle sona erdi.

Kaynak: AA