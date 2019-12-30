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Liman'da korku dolu anlar

Edirne'nin Enez ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle limandaki birçok tekne batarken, bazı tekne sahipleri dev dalgalara aldırış etmeden canları pahasına teknelerini kurtarmak için denize girdiler.

30.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:31 Liman'da korku dolu anlar
Edirne'nin Enez ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle limandaki birçok tekne batarken, bazı tekne sahipleri dev dalgalara aldırış etmeden canları pahasına teknelerini kurtarmak için denize girdiler.

Edirne'nin Enez ilçesinde sabah saatlerinden bu yana devam eden fırtına nedeniyle limandaki birçok tekne dalgaların altında kalarak tamamen suya gömüldü. Demirli diğer tekneler de batma tehlikesi geçirince tekne sahipleri kurtarma çalışması için seferber oldu. Bazı tekne sahiplerinin dalgalara aldırış etmeden teknelerini kurtarma çalışması yaptığı görüldü. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

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