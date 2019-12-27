Haberler » 3. Sayfa » Limandan çıkan kamyonlardan hırsızlık yapan 10 kişi gözaltına alındı - Haberler

Limandan çıkan kamyonlardan hırsızlık yapan 10 kişi gözaltına alındı

Samsun'da limandan çıkan kamyonlardan buğday ve kömür çalanlara yönelik polisin düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

27.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:34 Limandan çıkan kamyonlardan hırsızlık yapan 10 kişi gözaltına alındı
'da limandan çıkan kamyonlardan buğday ve kömür çalanlara yönelik polisin düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesindeki limandan çıkan buğday veya kömür yüklü kamyonların seyir halinde veya park halindeyken kamyon kasasının kapaklarını açıp ya da üzerilerinden buğday ve kömürleri yola döküp buradan toplayıp çalıp satan şahıslara yönelik bu sabah ilçede çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve ilçe ekiplerin de yer aldığı 300 polis katıldı.

Operasyonda "açıktan hırsızlık" suçundan 5'i 18 yaşından küçük 10 kişi gözaltına alındı. Polis operasyon sırasında çeşitli suçlardan aranan 2 kişiyi de yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:00   Marble serisi ile Evde Profesyonel Sonuçlar Elde Edin. - Haberler
10:57   Elazığ 4,9 büyüklüğünde depremle sarsıldı - Haberler
10:53   Telefon dolandırıcılığına 2 tutuklama - Haberler
10:52   ABD'de bir Türk, silahlı soygunda öldürüldü - Haberler
10:50   Ukrayna'da yasa dışı çalışan akaryakıt istasyonlarına operasyon - Haberler
10:44   Antalya'da sürücü kanala uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı - Haberler
10:16   Ava çıkan avcı, arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmalar nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler
10:03   Samsun'da eğlence mekanlarına pompalı tüfekle saldırıda 4 kişi yaralandı - Haberler
09:58   Evlilik vaadiyle kandırıp gazinolarda zorla çalıştırdılar! Hayatını kaybeden engelli kızın ailesi adalet istiyor - Haberler
09:55   Tuvalet sırası kavgasında 3 kardeş bıçaklandı - Haberler
27.12.2019 11:01:06