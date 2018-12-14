Limitsiz İnternet Çağına Hoş Geldiniz, Akk Kalkıyor Diye Boşuna Sevindik!

1 Ocak 2019 İtibariyle Adil Kullanım Kotasız Dönem Başlıyor, Ancak Kullanıcılar Açıklanan Fiyatlara Tepkili
Limitsiz İnternet Çağına Hoş Geldiniz, ancak fiyatlar öyle demiyor. Aynı fiyata daha düşük hız kullanacağız. Türkiye
1 Ocak 2019 tarihi itibariyle İnternette yeni bir döneme giriyor. Adil kullanım kotasının kalkmasıyla rahat edeceğini düşünen kullanıcılar, açıklanan fiyatlardan sonra ciddi bir şok geçirdi.
Aynı paraya daha yavaş internet kullanıyor olacağız…
İnternetin en pahalı olduğu 3. ülke olarak tarihe geçmek üzereyiz.
İnternet servislerinin yeni fiyatlandırmalarını açıkladığı şu günlerde, Adil Kullanım Kotasız Tarife fiyatları günün konusu oldu. Sosyal medyadan ciddi tepkiler var. Limitsiz İnternet Çağı Başlıyor ancak Internet tarifelerinin fiyatları şimdi katlandı.
2 Yıllık Taahhütlü olmak üzere 350 TL'ye varan fiyatlar söz konusu. Evet Türk Telekom "Limitsiz İnternet Çağına Hoş Geldiniz" sloganı ile açıkladığı yeni limitsiz internet tariflerine göre en düşük paket 60TL ancak onun da hızı sadece 4Mbps.
Limit YOKSA HIZ 4 Mbps
Görüldüğü üzere 4 Mbps 24 ay taahhütlü seçim 69.90 iken Fiber alt yapı kullananlar için 100 Mbps hız sadece 346,90 TL.
Limitsiz İnternet Çağına Hoş Geldiniz ama bu haliyle İnternetin En Pahalı Olduğu 3. Ülkeyiz
Sosyal Medyada ise tepkiler gırla gidiyor. Türk Telekom AKK'siz dönem için açıkladığı fiyatlara "Grama bağlasaydınız Diyen bile var".
Türkiye
14 Aralık 2018 Cuma 03:18