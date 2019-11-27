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Limni Gölü'nde kar yağışı başladı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Limni Gölü Tabiat Parkı'nda kar yağışı başladı.

27.11.2019 16:09 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:13Limni Gölü'nde kar yağışı başladı
Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Limni Gölü Tabiat Parkı'nda kar yağışı başladı.

'nin Torul ilçesi sınırlarında Zigana Dağı'nın yamacında denizden 2 bin 24 metre yükseklikte bulunan ve 'Huzur veren mekan' olarak adlandırılan ve her yıl yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği Limni Gölü Tabiat Parkı bölgede etkili olmaya başlayan kar yağışından nasibini aldı.

İl genelinde gün boyu aralıklı olarak gerçekleşen yağmur yağışının yüksek kesimlerde kar yağışına dönüşmesiyle birlikte yüksek kesimler beyaza büründü.

Tarihin her döneminde önemli ve zorlu bir geçit olan Zigana dağının yamacında yer alan, "Zigana'nın nazar boncuğu" ve ormanın içerisinde temiz havası, sıradışı coğrafyası ile kuş sesleri arasında "Huzur veren mekan" olarak bilinen Limni Gölü Tabiat Parkı da kar yağışından nasibini almaya başladı.

Önceki yıllarda bu zaman dilimlerinde yaklaşık 1 metre karla kaplı olması gereken bölge bu yıl mevsimin yağışsız geçmesi nedeniyle ara ara yağan kar haricinde halen yeşilliğini koruyordu.

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına düşmesi nedeniyle gölün bir kısmı buz tutarken, yağışla birlikte Limni Gölü Tabiat Parkı'nın yeniden beyaz gelinliğini giymesi ve yine ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunması bekleniyor. - GÜMÜŞHANE

Doğu Karadeniz Bölgesi, Gümüşhane, Güncel

Kaynak: İHA

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