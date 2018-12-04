Limon Hırsızları Polisten Kaçamadı

Antalya
'nın Aksu
ilçesinde polis tarafından yakalanan limon hırsızları tutuklandı.
Aksu ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespitine yönelik çalışmalar yürüten Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bahçelerden limon hırsızlığı bilgisi üzerine şahısları bulmak için inceleme başlattı. İlçede bulunan 3 bahçeden limon hırsızlığı yaptıkları tespit edilen M.P, B.E, T.G, F.B, P.Ü. ve O.A isimli şahıslar ile hırsızlık malı satın aldığı tespit edilen 2 şüpheli olmak üzere toplam 8 şüpheli şahıs yakalandı.
Hırsızlık malı satın alan 2 şahıs, "hırsızlık malı satın almak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. M.P, B.E, T.G, F.B, P.Ü. ve O.A. isimli şahıslar ise "hırsızlık" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA
Aksu,Polis,Antalya
04 Aralık 2018 Salı 10:54