Limon Kabukları Çöpe Atılmayacak Kadar Değerli ..heleki..!

03 Aralık 2018 Pazartesi 22:31



03 Aralık 2018 Pazartesi 22:31

Limon Kabuğu ile Ne Yapılır?1 - Cilde faydalıdırLimonda bulunan asit cildi temizler, parlatır ve yumuşaklık verir. Limon kabuğu ölü deriyi atmaya ve sivilcelerden kurtulmaya yardımcı olur.Limon kabuğu cilt bakımında nasıl kullanılır?-Taze limon kabuğuyla yüzünüzü ovduktan sonra 10 dakika bekleyin ve ılık suyla yıkayın. Pürüzsüz ve parlak bir cilt için haftada 3-4 kez tekrarlayın.Veya..Güneşte kuruttuğunuz limon kabuğunu blenderda toz haline getirin. Bir bardak limon kabuğu tozunu yarım bardak şeker, zeytinyağı ve balla karıştırın. Elde ettiğiniz macunu cildinize birkaç dakika boyunca ovalayarak uygulayın. 15 dakika beklettikten sonra yıkayın.Sivilceler için ise; toz haline getirdiğiniz kuru limon kabuğuna bir miktar su ekleyip problemli bölgeye uygulayın. 10 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Günde bir kez yapın.2- Limon kabuğu çayıC vitamini ve antioksidan kaynağı olan limon kabuğu, sindirimi geliştirir, kilo vermeyi sağlar, pH seviyenizi dengeler, bağışıklık sistemini güçlendirir.İnce ince doğradığınız limon kabuğunu bardağa koyun. Üzerine kaynar su döküp ağzını kapatın. 10 dakika beklettikten sonra süzün. Bal ekleyip iyice karıştırdıktan sonra için.3- KarıncasavarLimon kokusu karıncaları uzaklaştırır. Ayrıca asidik içeriği karıncaların birbirleriyle iletişim kurmak için kullandığı koku yolunu maskeler.Limon kabuğunu ince ince doğrayın. Bu kabukları pencere önlerine kapı eşiklerine ve deliklere koyun. Birkaç günde bir kabukları değiştirin.5 - Sararan tırnaklarınızı ve dişlerinizi parlatınSararan tırnaklarınız için;Tırnaklarınızı 10 dakika sıcak suda bekletin. Daha sonra her tırnağı 20-30 saniye boyunca limon kabuğuyla ovun. yıkayın. Tırnaklarınız doğal rengine kavuşana kadar günde 2 kez tekrarlayın.6-Sararan dişleriniz için;2-3 dakika boyunca limon kabuğuyla dişlerinizi ovun. Ilık suyla dişlerinizi temizleyin. Günde 2 kez tekrarlayın.Limon Kabuğunun Sağlınıza Diğer Faydaları;Sindirim sistemine yardımcı olurMide kramplarını hafifletirİdrar söktürücü olarak kullanılabilirKaraciğeri temizlerBağışıklık sistemini güçlendirirKemikleri güçlendirirKötü kolesterolü düşürürAğız hijyeni sağlarSerbest radikallerle savaşırCildi doğal parlaklığına kavuştururBazı kanser türlerine karşı koruma sağlarKan dolaşımını arttırırTırnakları güçlendirirBu önemli bilgi ve yöntemlerden daha fazla kişinin faydalanması için, beğenip, paylaşmayı unutmayın lütfen...Teşekkürler…….