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'Limon', köy okulunun maskotu oldu

SİVAS'ta merkeze bağlı Gümüşdere köyündeki ilkokulda yaşayan 'Limon' isimli kedi, sevimliliğiyle ilgi odağı oldu.

04.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:22'Limon', köy okulunun maskotu oldu

SİVAS'ta merkeze bağlı köyündeki ilkokulda yaşayan 'Limon' isimli kedi, sevimliliğiyle ilgi odağı oldu.

Merkeze bağlı Gümüşdere İlkokulu, sınıf öğretmeni ve 10 öğrencinin dışında bir de 'Limon' isimli kediyi bünyesinde barındırıyor. Okulun maskotu haline gelen 'Limon'la yakından ilgilenen öğrenciler, zaman zaman kendi yiyeceklerini minik kediyle paylaşıyor.Köy okulunu ziyaret eden Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ise öğrencilerin erken yaşta hayvan sevgisi kazanması açısından bu durumu oldukça değerli bulduklarını ifade etti.



Gümüşdere, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

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