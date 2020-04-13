Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Limon üreticileri, ihracatın başlamasını istiyor

MERSİN'in Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, ilçede 200 bin ton limonun çürüme tehlikesinin olduğunu belirterek, ihracat için gümrük kapılarının açılması gerektiğini söyledi.

13.04.2020 08:50 | Son Güncelleme: 13.04.2020 08:51
Limon üreticileri, ihracatın başlamasını istiyor

MERSİN'in Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, ilçede 200 bin ton limonun çürüme tehlikesinin olduğunu belirterek, ihracat için gümrük kapılarının açılması gerektiğini söyledi.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, beraberinde Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin ve yönetim kurulu üyeleriyle ilçedeki limon bahçelerini gezerek, incelemelerde bulundu. İlçede limon hasadının devam ettiğini belirten Erdemli Ziraat Odası Başkanı Şahin, ellerinde toplam 200 bin ton ürün bulunduğu bilgisini paylaştı. Hem iç piyasaya hem dış piyasaya yetecek miktarda limona sahip olduklarını belirten Şahin, "Depolarda ve bahçelerde bolca limon var ve ihracatın yeniden başlatılması gerekiyor. Eğer ihracat yeniden başlamazsa çürüme ile karşı karşıyayız. Bu da çiftçilerimizi perişan hale getirir" dedi.

Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Şahin ise ilçede limonun dalında 4 liraya satıldığına dikkat çekerek, "Ürünlerin dalında bu kadar ucuzken marketlerde 12-15 liraya satıldığını duyuyoruz. Bunda çiftçinin bir kabahati yok. Buna Ticaret Bakanlığı'mızın çözüm bulması gerekiyor. Eğer limonda ihracat kapıları açılmazsa bunun yansıması, çiftçilerimize olacak" diye konuştu.

'LİMONLAR DALDA BEKLİYOR'

Limon üreticisi Mehmet Şahin de ihracattaki sıkıntılardan etkilendiklerini dile getirerek, "Şu anda hala limonlarımız dalda bekliyor. İlçemizde hasat devam ediyor ama eğer ihracat kapısı açılmazsa limon üreticisi gelecek yıla umutsuz girer. Limonlarımız satılmaz, elimizde kalırsa 1 yıllık emeğimiz heba olmuş olacak. İsteğimiz, kapıların yeniden açılması ve limonlarımızın sağlıklı bir şekilde tüketilmesidir" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Rasim Şahin, Erdemli, İhracat, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

BDDK’dan bankalara kredi çağrısı: Alınan kararlara uyalım Ekonomi
BDDK'dan bankalara kredi çağrısı: Alınan kararlara uyalım
Türkiye’nin otomobilinin tasarımı korumaya alındı Ekonomi
Türkiye'nin otomobilinin tasarımı korumaya alındı
Bakan’dan müjde! Ücretsiz izne çıkanlara 3 ay para desteği yapılacak Ekonomi
Bakan'dan müjde! Ücretsiz izne çıkanlara 3 ay para desteği yapılacak
’Türkiye’de WhatsApp yazışmaları denetlenecek’ iddiasına konunun uzmanı açıklık getirdi Ekonomi
"Türkiye'de WhatsApp yazışmaları denetlenecek" iddiasına konunun uzmanı açıklık getirdi
İbrahim Kalın, ’Türkiye IMF ile anlaştı’ iddialarına yanıt verdi Ekonomi
İbrahim Kalın, "Türkiye IMF ile anlaştı" iddialarına yanıt verdi
Fırıncılar, normalde bir günde sattığı ekmeği iki saatte sattı Ekonomi
Fırıncılar, normalde bir günde sattığı ekmeği iki saatte sattı
Fırıncılardan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da Ekonomi
Fırıncılardan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu Ekonomi
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Haberler ›› Ekonomi ››Limon üreticileri, ihracatın başlamasını istiyor - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

10:15: Borsa güne düşüşle başladı - Ekonomi 10:13: Cari işlemler verileri açıklandı - Ekonomi 10:10: Ekonomistler swap düzenlemesi için ne düşünüyor? - Ekonomi 10:09: TÜİK-Sanayi üretimi Şubat'ta yıllık yüzde 7.5 arttı - Ekonomi 10:05: Cari açık, şubatta 1.23 milyar dolar - Ekonomi 09:38: Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı - Magazin 09:22: Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı - Haberler 09:06: BDDK'dan bankalara "kredi kanallarını açık tut" çağrısı - Ekonomi