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Limona talep arttı, yeteri kadar ürün var

DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüs salgını C vitamini deposu olan narenciyeye talebi artırdı.

31.03.2020 10:47 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:47
Limona talep arttı, yeteri kadar ürün var

DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüs salgını C vitamini deposu olan narenciyeye talebi artırdı. Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, limon tüketiminin beklediklerinin üzerinde seyrettiğini ama piyasaya verecekleri ürünlerinin mevcut olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nce pandemi ilan edilen koronavirüs, limona olan talebi artırdı. Uzmanların özellikle 'C vitamini tüketin' çağrıları üzerine vatandaşlar limona yöneldi. Limona olan talep artınca, fiyatlarda da yükseliş gözlemlendi. Erdemli ilçesinde kısa süre öncesine kadar kilosu 2 TL'ye hasat edilen limonun fiyatı, talebin artmasıyla dalında 5 TL'ye, halde ise 7 TL'ye kadar yükseldi. Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kaçmaz, limon tüketiminin beklediklerinin üzerinde seyrettiğini söyledi. Limonun her mevsim tercih edilen bir ürün olduğunu dile getiren Kaçmaz, "Limon C vitamini yönünden zengin olduğu için bağışıklık direncimizi artırıyor. Bilim insanları da biz de limonun tüketilmesini öneriyoruz. Çukurova bölgemizde de narenciye ürünlerine sahibiz. Üretimimiz sağlıklı bir şekilde yapılıyor. Narenciyede dünyada önemli bir yerdeyiz. Şu an mevsim sonuna yaklaşıktık ama piyasaya vereceğimiz ürünler elimizde mevcut. Vatandaşlarımız endişelenmesin" dedi.

'FAHİŞ FİYAT ARTIŞINA KARŞI KOOPERATİFÇİLİK ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ'

Limonun bazı bölgelerde fahiş fiyata satılmasını değerlendiren Kaçmaz, "Sadece limonda değil birçok tarım ürününde bu sorunu yaşıyoruz. Üreticiden tüketiciye nasıl ulaştırabiliriz onu düşünüyoruz. Amacımız, hem üreticinin kazanması hem de tüketicinin daha ucuza ürün alması. Bu doğrultuda çalışma yapıyoruz ama ne yazık ki arada bir çok aracı olduğundan fiyatlar zaman zaman fahiş noktalara yükseliyor. Biz de bunun önüne geçmek için kooperatifçilik üzerinde çalışıyoruz. Diğer yandan da ihracat sektörünün etkilenmemesi gerekiyor. Bu doğrultuda da planlarımızı yaptık" diye konuştu.

'KİMSE ENDİŞELENMESİN'

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin de, limonda hasadın sonuna geldiklerini, dalında 4-5 TL'den satılan limonun kilogramının büyük kentlerde 15 TL'den satışa sunulduğunu kaydetti. Şahin, şöyle devam ettti:

"Limon fiyatları artınca hemen ihracata kısıtlamalar ve ihracata yasaklamalar geliyor. Limonda sıkıntımız yok. Fiyatlar artınca limonun ihracat kapılarının kapanması üreticiler için handikap olur. Erdemli'de soğuk havada ve depolarda iç piyasaya ve ihracata yetecek kadar limonumuz mevcut. İlçemizde 10 limon paketleme fabrikalarımız var. Bu fabrikalar her gün çalışıyor. Eğer, ihracat kapıları kapanırsa üreticilerimiz ve tüccarlarımız perişan olur. Biz limon ihracatının kapanmasını istemiyoruz. Kim ne kadar limon isterse gönderebiliriz. Yılda 450 bin ton limonun üretildiği Erdemli'de halen yaklaşık olarak 250 bin ton limon muhafaza edilmektedir. Kimsenin endişelenmesini istemiyoruz."

'LİMONUN KİLOSU 7 TL'YE MAL OLUYOR'

Erdemli'de üretici ve aynı zamanda limon paketleme fabrikası sahibi Erdoğan Yaşar ise, şunları kaydetti:

"Bu yıl üreticinin yüzü biraz olsun güldü. Şu anda dalında 4- 5 TL'den alınan limonlar fabrikalara gelip işlendikten sonra 7 TL'ye mal ediliyor ve gönderiliyor. İlçemizde limon sıkıntısı yok. Hem iç piyasaya hem de ihracata yetecek kadar limonlarımız var. Bizim isteğimiz ihracat kapılarının kapanmaması. İhracata da limon göndermeliyiz. İhracata mal göndermezsek ülkemize döviz girdisi de yapamayız. Üreticilerimiz de sıkıntıya düşer."


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Kaynak: DHA

Etiketler: İhracat, Güncel
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