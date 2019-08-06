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Limonata satarak can dostlara destek oldu

Bursa'da yaşayan 6 yaşındaki Ada Veziroğlu, evde yaparak sattığı limonatadan elde ettiği geliri can dostlar için harcadı.

06.08.2019 15:00 Limonata satarak can dostlara destek oldu
Bursa'da yaşayan 6 yaşındaki Ada Veziroğlu, evde yaparak sattığı limonatadan elde ettiği geliri can dostlar için harcadı. Limonatadan kazandığı parayla mama alıp Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağışlayan küçük kız, herkesin takdirini topladı.

Doğada ve sokaklarda yaşam mücadelesi veren can dostların her koşulda yanında olan Nilüfer Belediyesi'ne, duyarlı vatandaşlar da destek oluyor. Nilüfer'in Barış Mahallesi'nde yaşayan 6 yaşındaki Ada Veziroğlu, örnek davranışıyla farkındalık oluşturdu. Ailesinin de desteğiyle evde yaptığı limonataları satan Ada Veziroğlu, elde ettiği geliri de can dostlar için harcadı.

Satıştan kazandığı gelirin tamamıyla aldığı mamaları, can dostlara ulaşması için Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağışlayan Ada Veziroğlu, duyarlı davranışıyla yetişkinlere örnek oldu. 10 kilogram kedi maması, 10 kilogram köpek maması, 10 litre kedi kumu ile mama ve su kaplarını Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim eden Ada Veziroğlu, can dostlara destek olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. - BURSA

nilüfer belediyesi, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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