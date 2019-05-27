Limoncuoğlu: May, kutuplaşmayı artırdı

İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifasını değerlendiren Siyaset Bilimci Dr. Alihan Limoncuoğlu, "Üç kez deneyip geçiremediği Avrupa Birliği (AB) yasa tasarısı kendi sonunu hazırladı. May, var olan kutuplaşma ortamını arttırdı" dedi.

İngiltere Başbakanı Teresa May, 24 Mayıs'ta yaptığı açıklamada 7 Haziran itibariyle istifa edeceğini duyurdu. May istifa konuşmasında, "Brexit'i gerçekleştirememiş olmak benim için daima derin bir üzüntü konusu olacaktır. Yeni bir başbakanın bu çabayı yürütmesi İngiltere açısından daha iyi olacaktır" ifadelerini kullandı. Muhafazakar Parti Başkanı seçildiğinden beri Teresa May'in partiyi tam olarak kontrol edemediğini belirten Siyaset Bilimci Dr. Alihan Limoncuoğlu, "Üç kez deneyip geçiremediği Avrupa Birliği (AB) yasa tasarısı kendi sonunu hazırladı ve liderlikten istifa etmek zorunda kaldı" yorumunda bulundu.

"MAY KENDİ SONUNU HAZIRLADI"

Teresa May'in yumuşak Brexit yanlısı olduğunu ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Alihan Limoncuoğlu, "Bu sebeple de Britanya siyasetinde yanına destekçi bulmakta zorlandı. Birleşik Krallık ile ilgili problemlerin ekserisinin çözümlerini AB'den çıkış yani Brexit yasasının geçmesinin sonuna erteleyen May, bir türlü bu istediği yasayı geçiremeyince kendi sonunu hazırlamış oldu" dedi.

Teresa May'in karşısında bir bakanlar kurulu isyanı bulduğunu açıklayan Limoncuoğlu, "May, kendi partisindeki sert Brexit yanlılarıyla İşçi Partili Brexit karşıtları arasında bir ara zemin bulmaya çalıştı ve buna yönelik bir çıkış planı hazırladı fakat bu plan iki tarafında hiçbir şekilde hoşuna gitmedi ve var olan kutuplaşma ortamını arttırdı" ifadelerini kullandı.

Limonculoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"May, 3'üncü seferde de planını geçiremeyince bakanlar kurulunda isyan patlamış oldu. Böylece Muhafazakar Parti Başkanlığı ve de Birleşik Krallık Başbakanlığı için artık yarış başladı. Yarışın, Türkiye'nin yakından tanıdığı Boris Johnson ile eski Brexit bakanı Dominic Raab arasında geçmesi bekleniyor."

Kaynak: DHA