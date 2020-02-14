Haberler » Güncel » Limonda yüksek verimli çeşit - Haber

Limonda yüksek verimli çeşit

Narenciye sektörünün öncüsü İspanya'da geliştirilen "Andes" türü limon çeşidi Adana Çiftçiler Birliği'nde düzenlenen toplantıda çiftçilere tanıtıldı.

14.02.2020 09:51 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:51Limonda yüksek verimli çeşit

Çiftçiler Birliği'nde düzenlenen ve Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda çiftçinin katıldığı toplantıda, "Andes" türü limon çeşidinin avantajları anlatıldı.

Ürünün 'deki resmi lisanslı dağıtımını gerçekleştiren Cİtrus Rosso firmasının temsilcisi Carlos Tornero, bu ürünün ikinci yaşından itibaren gözlemlenen verimliliğine dikkati çekerek, "Andes çeşidi mükemmel yüksek verimlilik sağlayan ve büyük ticari ilgi uyandıran bir çeşit konumundadır. Hasat tarihleri Eureka türüne benzerdir. Ancak, daha büyük meyve oluşumu göstermekte ve dolayısıyla ticari olarak Pazar içinde daha cazip olup, sezon başında erkenci olarak sarartmaya alınabilir" dedi.

Tornero, Arnes çeşidinin erken verime yatma, yüksek üretkenlik sayesinde ve arklı makas dönemleriyle ulusal pazarda ve ihracatta çok ciddi satış imkanları sunduğunu belirerek, " Bu özellikleri sayesinde, yapılmış olan yatırımın üreticiye kısa dönemde geri dönüşü karlı bir üretim aracı olanağı sunar" diye konuştu.

Carlos Tornero, sunumunun ardından katılımcıların sorularını da yanıtladı.


Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:31  TUS ve STS Tıp sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS sınav yerleri 2020 - STS Tıp sınavı 2020
09:55  The Batman filminden teaser geldi! Robert Pattinson'lı Batman ne zaman çıkacak?
09:20  Mesut Can Tomay kimdir? Mesut Can Tomay kaç yaşında, nereli?
09:08  Sevgililer günü mesajları, sevgili sözleri ve sevgililer günü sözleri! En güzel sevgililer günü sözleri ve anlamlı sevgililer günü mesajları
08:49  14 Şubat Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
14.02.2020 11:21:19