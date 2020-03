Limonlu Deresi'ndeki taşkın, 2 bin dönümlük araziyi su altında bıraktı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde dört gün önce yüksek kesimlerde etkili olan sağanakla birlikte eriyen kar, Limonlu Deresi'ne taşkın ve sel suyu olarak geldi. 2 bin dönümlük araziyi su altında bırakan taşkın, derenin debisinin yüksek olması nedeniyle etkisini azaltmaya başladı.

Dört gün önce ilçenin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren sağanak, karların eriyip, Limonlu Deresi'nin taşmasına neden oldu. Taşkınla beraber piknik alanları, narenciye ve muz bahçeleri su altında kaldı. 2 bin dönümün su altında kaldığı bölgede, derenin debi yüksekliği nedeniyle taşkın etkisini azaltmaya başladı. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, Limonlu Sulama Suyu Kooperatifi Başkanı Bünyamin Ergün ve Limonlu Mahalle Muhtarı Orhan Çelik, taşkında zarar gören narenciye ve muz bahçelerinde incelemede bulundu. Derenin her yıl taştığını anlatan Rasim Şahin, taşkınların derenin ıslah çalışmalarının yapılmamasından kaynaklı olduğunu dile getirdi. Çiftçilerin çok zor durumda olduğunu belirten Şahin, "1700 ile 2000 dönümlük narenciye ve muz serası selden etkilendi. Çiftçilerimizin bu sorunlarının bir an önce giderilmesi gerekmektedir. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Yetkililerimizden bu soruna bir an önce çözüm bulunmasını ve ıslah çalışmasının tamamlanmasını istiyoruz" dedi.

'MUZLAR HASADI YAPILAMADAN DEVRİLDİ'

Seralar ve bahçelerin 4 gündür su altında olduğunu dile getiren Limonlu Mahalle Muhtarı Orhan Çelik, her yıl bu sorunu yaşadıklarını aktardı. Muzların devrildiği ve hasadının yapılamadığını vurgulayan Çelik, "Limonlu Deresi'nin ıslah çalışmasının yapılması gerekiyor ve yetkililerden destek bekliyoruz" diye konuştu.

'SERALAR 4 GÜNDÜR SULAR ALTINDA'

Muz üreticisi ve Limonlu Sulama Suyu Kooperatifi Başkanı Bünyamin Ergün ise, üreticinin 4 gündür suyun içinde yüzdüğünü söyleyip, sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istedi. Öte yandan derenin debisinde 50 santimetrelik düşüşün yaşandığı, ilerleyen günlerde daha da düşmesi beklendiği belirtildi.

