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Limonlu Deresi taştı, seraları ve narenciye bahçelerini su bastı (2)

VATANDAŞLAR UYARILIYORMersin kent merkezi ve ilçelerde etkisini gösteren olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması için Anamur İlçe Belediyesi tarafından vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

07.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:00Limonlu Deresi taştı, seraları ve narenciye bahçelerini su bastı (2)

VATANDAŞLAR UYARILIYOR

kent merkezi ve ilçelerde etkisini gösteren olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması için İlçe Belediyesi tarafından vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Meteoroloji'den alınan bilgiler doğrultusunda bugün akşamdan başlamak üzere hafta sonunu kapsayacak etkili olacağı belirtilen şiddetli yağış, fırtına, hortum ve yıldırıma karşı vatandaşların dikkatli olmasının istendiği anonsta, "Yöremizde şiddetli yağış, yıldırım düşmesi, kıyı kesimlerde hortum gibi olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlarımızın tedbirli olması özenle rica olunur" ifadelerine yer verildi.Mithat ÜNAL/ANAMUR,(Mersin),( DHA)-



Mersin, Anamur, Güncel

Kaynak: DHA

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