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Limonlu deresinde su taşkını sürüyor

Limonlu deresinde su taşkını sürüyorMERSİN'in Erdemli ilçesinde Limonlu Deresi'nde su taşkını ikinci gününde de devam ediyor.

15.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:15
Limonlu deresinde su taşkını sürüyor
MERSİN'in Erdemli ilçesinde Limonlu Deresi'nde su taşkını ikinci gününde de devam ediyor. Su taşkını nedeniyle hasar gören içme suyu şebekesi de ekipler tarafından tamir ediliyor.
Erdemli'nin yüksek kesimlerinde 2 gündür devam eden sağanak yağışla birlikte eriyen kar, Limonlu Deresi'ne taşkın sel suyu olarak geldi. İkinci gününde de debisinin yüksek olması nedeniyle taşkının devam ettiği bölgede zarar gören içme suyu şebekesi de güçlendirilerek tamiratı yapılıyor.
Derenin taşmasıyla birlikte çevresinde bulunan piknik alanları da sular altında kaldı. Narenciye bahçelerinin ve muz bahçelerinin de zarar gördüğü taşkın sonrasında vatandaşlar ıslah çalışmasının yapılması gerektiğini söyledi.
Limonlu Mahallesi'nde piknik yeri işletmecisi İbrahim Maralı, "3-4 gündür yüksek kesimlere yağan yağmur nedeniyle eriyen kar suyu ile birlikte limonlu deresinde taşkınlar meydana geldi. Taşkın nedeniyle birçok piknik yeri işletmemiz sular altında kaldı. Zararımız çok fazla. Yetkililerden isteğimiz biran önce derenin tamamının ıslah çalışmasının yapılması ve derenin içerisinde bulunan atıkların temizlenerek suyun akışının hızlanmasını sağlamak olacaktır" dedi.
Öte yandan su taşkını nedeniyle içme su hatlarında meydana gelen hasarlar da ekipler tarafından onarımı yapılıyor. Limonlu deresinde su taşkını sürüyor

Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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