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Limonun fiyatı üreticiyi sevindirdi

Türkiye'nin limon üretiminin önemli kısmını karşılayan Mersin'in Erdemli ilçesinde, ürünün kilogramının dalında 2,5 liraya satılması üreticileri sevindirdi.

06.12.2019 20:23 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:26
'nin limon üretiminin önemli kısmını karşılayan 'in ilçesinde, ürünün kilogramının dalında 2,5 liraya satılması üreticileri sevindirdi.
Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, limon hasadı yapılan bahçeleri ziyaret etti, işçilerle Lamas limonu topladı.
Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede üretimi yapılan Lamas limonunun hasadına başlandığını belirtti.
Mevcut fiyatın üreticileri sevindirdiğini ifade eden Şahin, ilçede üretilen limonların Rusya, Romanya ve Bulgaristan ile Arap ülkelerine ihraç edildiğini kaydetti.
Lamas limonuna alınan tescilin ürünün değerini artıracağını ifade eden Şahin, "Lamas limonu şu anda dalında 2,5 liraya alıcı buluyor. Bu tür, dünyada Türk markası olarak anılacak. İlçemizde üretildiği için Erdemli'nin tanıtımına katkı sağlayacak." diye konuştu.
Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Sarı ise sezonun üreticilere hayırlı olmasını diledi.
Lamas limonunun önemine değinen Sarı, "İlçemizde yetişen Lamas limonuna coğrafi işaret belgesi alındı ve marka tescili yapıldı. Lamas limonumuza tescil yaptırarak marka haline gelmesini sağladık. Bundan sonraki aşama Avrupa'da tescil almaktır." ifadelerini kullandı.
Erdemli Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız da Türkiye ve Avrupa'da Mersin limonu denince akla Lamas limonunun geldiğini belirterek, sezonun iyi geçmesi temennisinde bulundu.
Limonun fiyatı üreticiyi sevindirdi

Türkiye, Erdemli, Mersin, Güncel

Kaynak: AA


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