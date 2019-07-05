05.07.2019 15:42
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"Lince razıyım" diyen Berna Laçin, tartışmanın fitilini ateşledi

Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından nargile hakkında bir paylaşım yaparak tartışmanın fitilini ateşledi.

Yaptığı siyasi paylaşımlarla sık sık gündeme gelen oyuncu Berna Laçin, gündemde tartışma yaratacak bir paylaşım yaptı. Laçin, "Lince razıyım" diyerek nargileden nefret ettiğini söyledi.

"LİNCE RAZIYIM, ELİMDE DEĞİL"

Gündeme dair dikkatini çeken ya da kendisini rahatsız eden konularda paylaşımlar yapan Berna Laçin, son olarak birçok mekanda bulunan nargile üzerine bir paylaşım yaparak tartışmanın fitilini ateşledi. Başarılı oyuncu Twitter hesabından; "Şu Nargile olayından nefret ediyorum. Oh söyledim, lince razıyım, elimde değil" dedi.

KAMU SPOTU YAYINLANMIŞTI

Bir çok sosyal medya kullanıcısı "Lince razıyım" diyen Laçin'e destek oldu. Sağlık Bakanlığı, bir ara konuyla alakalı olarak nargile hortumu üzerinden sigaranın zararlarını anlattığı bir kamu spotu da yayınlamıştı.

Lince razıyım diyen Berna Laçin, tartışmanın fitilini ateşledi
Berna Laçin, Laçin, Magazin, Güncel

YORUMLAR (11)
PORTAKAL ORDAKAL: sevmıyorsan ıcılen yerlere gıtmezsın olur bıter seven ınsanların zevkıne karısma be kadın anca dır dır edıyosun.
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ATSIZ: bu yaratık ne demiş yine okumadım ki
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ADINIZI YAZIN: Günlük gelirin 70 TL olduğu bir asgari ücretli toplumda. Çay, 6. 50 sevgilin ile 3 er bardak çay içtiniz. 1 tane nargile 40 TL içerken sosyal medyada paylaşmaca şöyle keyif böyle kralız kraliçeyiz bakışları. Hesap öderken 79 TL 1 tl de bahşiş. 70 TL kazan 80 TL harca üzerine akıllıyım say ev kirası yol parası vs. bul keyiflen! Maliyeti 1 TL olmayan Çay 6. 50 5 TL olmayan nargile 40 TL günaydın Türkiye!
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HOP GÜM: Nargileden değil ama bende senden nefret ediyorum.
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PAT GÜM: Yapma ama ya üzüntüden ölür şimdi kadın
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MUSTAFA52: Nasil Bir mantik anlamis degilim bir tarafdan sigarayi yasakliyorlar öte tarfda nargile serbest ARAP TOPLUMU OLDUK Icki yasak nargile serbest milletle dalga geciyorlar
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YUSUF: Cok igrenc bir kadin
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SAMI UÇAR: Ben bu kadını anladım şöhret gittiği için yararlı ya da yararsız paylaşımlar yapıyor sadece gündemde kalmak için yazık sana Berna
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TARİHÇİ: nargilenin hortumu ağza sokulyo berna işallah ilk nargile deneyimi ile ilgili sıkıntılı biyere sokmamıştır
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CORCİ: her akşam bir nargile içerim balkonda, yemekten sonra gün batımı ve hafif bir müzik eşliğinde bana huzur verir. Berna laçin seni kınıyorum.
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