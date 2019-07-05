"Lince razıyım" diyen Berna Laçin, tartışmanın fitilini ateşledi

Yaptığı siyasi paylaşımlarla sık sık gündeme gelen oyuncu Berna Laçin, gündemde tartışma yaratacak bir paylaşım yaptı. Laçin, "Lince razıyım" diyerek nargileden nefret ettiğini söyledi.

"LİNCE RAZIYIM, ELİMDE DEĞİL"

Gündeme dair dikkatini çeken ya da kendisini rahatsız eden konularda paylaşımlar yapan Berna Laçin, son olarak birçok mekanda bulunan nargile üzerine bir paylaşım yaparak tartışmanın fitilini ateşledi. Başarılı oyuncu Twitter hesabından; "Şu Nargile olayından nefret ediyorum. Oh söyledim, lince razıyım, elimde değil" dedi.

KAMU SPOTU YAYINLANMIŞTI

Bir çok sosyal medya kullanıcısı "Lince razıyım" diyen Laçin'e destek oldu. Sağlık Bakanlığı, bir ara konuyla alakalı olarak nargile hortumu üzerinden sigaranın zararlarını anlattığı bir kamu spotu da yayınlamıştı.