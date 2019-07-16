Lincoln Electric'den yüzde 20-30 tasarruflu kaynak makineleri

Kaynak firması Lincoln
Electric Türkiye
, yüzde 20 – 30 enerji tsasarrufu sağlayan kaynak makineleri Inverter 255 Ultra ve Inverter 405 Ultra'yı tanıttı.
Elektrik olmayan ortamlarda da kaynak yapılmasına olanak sağlayan jeneratör uyumlu makineler, aynı zamanda ağır çalışma koşullarına karşı dayanıklı ve yüksek dayanıma sahip kauçuk kaplı enerji besleme kabloları sayesinde tamir-bakım maliyetlerini de azaltıyor.
Lincoln'den yapılan açıklamaya göre, yeni kaynak makinelerinin özellikleri arasında, ark tutuşma problemlerini ortadan kaldıran Sıcak-Başlangıç ve kaynak arkının daha kararlı olmasına olanak sağlayan ayarlanabilir Ark-Kuvveti özellikleri de dikkat çekti:
"Aşırı ısıl yüklemelere karşı termal koruma devresi ve uyarı lambası ile donatılan makinelerin özel tasarıma sahip havalandırma ızgaraları su girişi engellerken maksimum hava sirkülasyonuna da olanak sağlıyor. Inverter 255 Ultra ve Inverter 405 Ultra sahip oldukları Hot-Start ve Arc-Force özellikleriyle de kaynak ustalarının mükemmel kaynak deneyimleri elde etmesine yardımcı oluyor.
"Düşük altyapı kurulum maliyeti de sunan bu kaynak makineleri invertör teknolojileri sayesinde mükemmel bir performans ve düzgün karakteristikli bir kaynak arkı elde edilmesine imkan veriyor. Makinelerin sahip olduğu gerilim koruma özelliği uzun kablolarla kullanılırken aşırı ısıl yüklemelere karşı termal koruma devresi ve uyarı lambası ile donatılarak güvenli hale getiriliyor.
"Ürünler konvansiyonel redresörlere göre kullanım şartlarına bağlı olarak yaklaşık yüzde 20-30 enerji tasarrufu sağlayan bu ürünler fan soğutmasına sahip ve EN 60974-1, EN 60974-10 ile CE güvenlik standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanıyor." (Fotoğraflı)