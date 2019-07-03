Lineage 2: Revolution'da ilk hedef bayrak

Güncellemenin ne heyecanlı yeniliği ise yeni savaş alanı modu Bayrak Kapma oyunu.

Bayrağı kap, puanları topla

Oyuncular, yeni Oyuncu-Oyuncuya karşı (PvP) Savaş Alanı modu olan Bayrak Kapma'yı oynayabilecek. Şerefli Savaş Alanı arenasında geçen modda, katılan Kahramanlar "Bayrak Kapmak" için haritanın ortasına doğru koşup, bayrağı kendileri kapmak isteyen rakip oyuncuları yenmek zorundalar.

Çok puan çok ödül demek

Bayrağı taşıyanlara puan verilirken; bayrak taşıyan oyuncular, bayrağı ne kadar uzun süre tutarlarsa o kadar fazla puan kazanıyorlar. Kahramanlar, "Pan'ın Bayrak Kapma Sikkesi Takas Dükkanı"nda faydalı eşyalarla takas edilebilecek yeni bir para birimi de dahil, çeşitli ödüller kazanmak için en yüksek puanı alarak bu modda galibiyete ulaşabiliyor.

Netmarble, bunun yanı sıra, Lineage 2: Revolution'a, kovboy temalı bir kostüm, "Rodeo" bineği, Kartal Agathionu ve daha bir sürü yeni içerik ve geliştirme de getiriyor. Bu yenilikler arasında şunlar var:

Sunucu Birleşimi - Netmarble, oyuncular arasında sorunsuz bir birlikte oynama deneyimi ve dinamik rekabet sağlamak için her bölgedeki Lineage 2: Revolution sunucularını (Okyanusya hariç) birleştiriyor.

Yeni Saha Baş Düşmanı – En güçlü ve en kuvvetli Saha Baş Düşmanı Komavor, artık oyuncular tarafından yere serilebilir. Komavor'un yüksek canının ve zehirli saldırılarının üstesinden gelmeyi başaran oyuncular, bir sürü ödül kazanacak.

Yeni İksirler – Kaçınma, İsabet, Kritik Şansı ve Kritik Direncini artıran dört yeni iksir, artık oyuncular tarafından üretilebilir. Oyuncular, gereken malzemeleri Botanik Zindanından toplayabilir.

Aksesuar Sisteminde Değişiklikler – Oyuncular, düşmanlarına karşı kendilerini daha da güçlendirmek adına ona kadar eşsiz aksesuar kullanabilir.

Oyun Etkinlikleri - Oyuncuların, sıradaki dereceyi açmak için bir seri görev tamamladığı ve görevler zorlaştıkça ödülün de arttığı Aymel'in Yardımcı Aksesuar Okulu Etkinliği.

Balon Etkinliği - Giriş yapıp balon al ve eşya için patlat.

Klan Ayrılma Cezası Sıfırlama Etkinliği - Oyuncular artık hiçbir ceza olmadan 10 dakika için bir Klana 3 keze kadar katılıp ayrılabilir.

Magnadin Festivali Etkinliği - Oyuncular, Magnadin'de, Bayrak Kapma, Balon Etkinliği ve daha fazla şey yaparak görevleri tamamlayıp, ödüller kazanabilir.

Canavar Özü Düşme Oranı Etkinliği - Öz düşme oranları, etkinlik süresince iki katı olacak.

Lineage 2: Revolution, üst düzey görselleri, devasa bir açık dünyası, büyük PvP içerikleri mobil cihazlara getiren, çığır açan bir MMORPG oyunu. Unreal Engine üzerinden çalışan oyun, göz alıcı görsellere ve 200'e kadar oyuncunun tek bir ekranda gerçek zamanlı olarak savaşabildikleri büyük çaplı bir açık dünya savaşına sahip ve avucunuzun içinde dünyanın dört bir yanındaki milyonlarla aynı anda oynanabilen, muhteşem görünen, harika özelliklere sahip olan ve istikrarlı bir MMORPG oyunu.