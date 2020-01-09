Linet'in günü

Tek başına geldiği alışveriş merkezinde gün boyu kendisine vakit ayıran ve uzun süre mağazaları gezerek alışveriş yapan ünlü sanatçı alışveriş merkezinden ayrılırken gazeteciler tarafından görüntülendi. Yoğun çalışma takviminden kendisine anca zaman ayırabildiğini söyleyen başarılı şarkıcı, "Aman arkadaşlar hava soğuk ve rüzgarlı kendinize çok dikkat edin." diyerek kendisini görüntüleyen gazetecilere öğütler de bulundu.& ;

Müzik severlerin de yoğun ilgisi ile karşılaşan başarılı sanatçı, fotoğraf isteklerini de kırmayarak hayranlarını mutlu etmeyi ihmal etmedi



