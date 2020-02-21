Haberler » Magazin » Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor - Magazin

Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor

Son günlerde kalça estetiği yaptırdığı haberleriyle magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Linet, bir kez daha aynı yöndeki sorularla "Yaptığımız en ufak değişiklik göze batıyor" yanıtını verdi.

21.02.2020 00:47 | Son Güncelleme: 21.02.2020 00:56

Geçtiğimiz günlerde giydiği iddialı sahne elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken , kalça estetiği haberleriyle gündeme gelmişti. Linet katıldığı bir organizasyonda bu konuda gelen sorulara "Sanatçıyız ve hep göz önündeyiz. Yaptığımız en küçük değişiklik göze çarpıyor" cevabını verdi.

"AÇIKLAMAK ZORUNDA DEĞİLİM"

Önceki akşam bir davete katılan Linet konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, "Hiç bu konuyu açmayın. Her şey söyleniyor. Sanatçıyız ve göz önündeyiz. Yaptığımız en küçük değişiklik göze batıyor. Ben çok yapıyorum ve çok çalışıyorum. Gerisini açıklamak zorunda değilim" ifadelerini kullandı.

"OPERASYON YAPTIRDIM"

Linet, daha önce yaptığı açıklamalarda ise "Hem spor yaptım hem de bir operasyon geçirdim. Oraya hiçbir dolgu veya implant falan yaptırmadım ama bir operasyon olduğunu kabul ediyorum" demişti.

30 bin TL karşılığında kalça bölgesine yağ enjekte ettiren Linet'in görüntüsü, sosyal medyada ünlü TV yıldızı Kim Kardashian'abenzetildi.

Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor

Linet, Magazin


HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

01:00  Ankara Cuma namazı kaçta? Diyanete göre 21 Şubat Ankara Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  İzmir'de Cuma namazı kaçta? 21 Şubat İzmir Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Konya'da Cuma namazı kaçta? 21 Şubat Konya Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Adana'da Cuma namazı kaçta? 21 Şubat Adana Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Bursa'da Cuma namazı saat kaçta? 21 Şubat Bursa Cuma namazı saati - ezan vakti
21.02.2020 01:27:22