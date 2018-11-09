09 Kasım 2018, 19:10
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Linet'ten Tartışma Yaratacak Açıklama: Playback Yapan Sanatçı Haram Yer

Linet

Ünlü şarkıcı Linet, sahnede şarkı söylüyormuş gibi rol yapan meslektaşlarını hedef alarak, "Playback yapan sanatçılar haram para kazanıyor." dedi.

Linet, sahnede şarkı söylüyormuş gibi rol yapan meslektaşlarını hedef alarak, "Playback yapan sanatçılar haram para kazanıyor." dedi.

Linet

"DEMET AKALIN PLAYBACK İŞİNİN PİRİ"

"Playback yapan sanatçılar haram para kazanıyor" diyen Linet, bu sözleriyle müzik dünyasında tartışma yarattı. Aynı konuyla ilgili daha sonra Işın Karaca'ya fikri soruldu. Işın Karaca, tam olarak Linet gibi düşünmediğini belirtti ama bir konuda ona hak verdi: Playback yapmak kolaya kaçmaktır. Işın Karaca, ardından yeni bir kavganın pimini çekip başka bir arkadaşının eline bıraktı: Playback işinin piri Demet Akalın'dır.

Işın Karaca
Işın Karaca,Linet
09 Kasım 2018 Cuma 19:10



YORUMLAR (11)
DOPDOĞRU: MS: Başımıza Nihat hatipoğlu kesilme
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BABABA TİPE BAK: Sana mı düştü kimin haram yediğini söylemek?!!
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GUL: Linet hanım herkesin sesi sizinki kadar gür degil
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  • ANTEPLİ ARİSTO : HE ANASI DOGRU SÖYLÜN SEN . . . . SES DEDİGİN AT GİBİ GÜR OLMALI . . . BU ARADA MERABA BEN ARİSTO. . . . ::))))))
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OSMANİYE: KIÇINI BAŞINI AÇARAK PARA KAZANANLARINKİ HELAL Mİ ŞİMDİ. SENİN BU DEVLETE MİLLETE ZERRE KADAR FAYDAN VAR MI
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