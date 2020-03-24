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Linnes'in eşi Elisabeth Haugen: Norveç'e dönmek istiyorum

Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen, "Şu anda Avrupa'da hiçbir ülke güvenli değil. Şu anda gerçekten Norveç'e, evime gitmek istiyorum ama bunun nedeni Norveç'in daha güvenli olması değil." açıklamasında bulundu.

24.03.2020 20:08 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:28

Galatasaray 'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen, koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu. Haugen, "Şu anda Avrupa 'da hiçbir ülke güvenli değil. Şu anda gerçekten Norveç'e, evime gitmek istiyorum ama bunun nedeni Norveç'in daha güvenli olması değil. Benim ailem Norveç'te ve onların yanında olup, eğer hasta olurlarsa onlara yardım etmek istiyorum. Ayrıca ülkende haberleri takip etmek daha kolay." dedi.

Linnes'in eşi Elisabeth Haugen: Norveç'e dönmek istiyorum

"ÇOCUKLARIMIZA KİM BAKACAK BÖYLE BİR DURUMDA?"

Haugen, "Norveçli olduğumuzdan, ülkemizde olmayı istememiz de bizim hakkımız. Eğer hasta olursak bana ve Martin'e ne olacağı konusunda da endişeliyim. Çocuklarımıza kim bakacak böyle bir durumda? Neyse, eğer bu işi ciddiye alırsak, herhangi bir ülkenin çok uzun bir zaman futbol oynayabileceğini düşünmüyorum. Norveç hükümeti, tüm vatandaşlarına yardım ediyor evlerine gelmesi için. Bu yüzden uçuşlar var ama sadece evine dönmek isteyen insanlara uçak var." ifadelerini kullandı.

(Sporx)

Linnes’in eşi Elisabeth Haugen: Norveç’e dönmek istiyorum
Etiketler : Martin Linnes, Galatasaray, Avrupa, Norveç, Spor

Haberin Videosu :

Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen: Norveç'e dönmek istiyorum

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Yorumlar (1)
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