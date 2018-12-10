Lionel Messi, 15 Milyon Dolara Özel Jet Satın Aldı

Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi, İspanya ile Arjantin arasındaki yolculuklarında kullanmak üzere 15 milyon değerinde bir özel jet satın aldı. 2004 model bir Gulfstream V alan Messi'nin uçağında 16 koltuk, birisi duşlu olmak üzere iki tuvalet ve iki mutfak bulunuyor.

AİLE ÜYELERİNİN İSİMLERİNİ YAZDIRDI

Arjantinli yıldız, satın aldığı uçağa kendisine özel birkaç yenilik de getirerek uçağın kanat ve kuyruk kısmına forma numarası olan '10' yazdırırken, merdivenlere ise aile üyelerinden Leo, Antonella, Thiago, Ciro ve Mateo'nun isimlerini yazdırdı.

Arjantin medyasından Doble Amarilla'da yer alan haberde ise Messi'nin yeni jetinin Cuma günü Buenos Aires'e getirildiği ve yıldız futbolcunun yeni uçağı için San Fernando kasabasında bir hangar inşa edileceği belirtildi.

(Goal)