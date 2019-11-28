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Lionel Messi bir rekora daha imza attı!

Barcelona forması giyen Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 34 farklı takıma gol atma başarısı göstererek yeni bir rekora imza attı.

28.11.2019 09:33 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:52

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde evinde Dortmund'u ağırladı. Katalan ekibi sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken, Messi 1 gol 2 asist ile maça damga vuran isim oldu. Messi attığı golle yeni bir rekora da imza attı. Şampiyonlar Ligi'nde 34 farklı takıma gol atma başarısı gösteren Messi, rekorlar kitabına adını bir kez daha yazdırdı.

RONALDO'YU VE RAUL'U GERİDE BIRAKTI

Lionel Messi dün akşam attığı gol ile yeni bir rekora imza atarken, bu alanda Cristiano Ronaldo'yu ve Real Madrid'in efsane ismi Raul Gonzalez'i geride bıraktı. Juventus forması giyen Ronaldo'nun ve eflatun-beyazlıların efsane ismi Raul'un 33 farklı takıma golü bulunuyor.

Lionel Messi bir rekora daha imza attı!

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Barcelona, Spor


HABER YORUMLARI (2)
AHO AGA:futbol oyunu fazla abartılmadımı? bunca insanın hayat mücadelesi verdiği bu dünyada bu star denen kişilerin ultra ultra lüks içinde yaşamaları ve bunları önümüze sürekli getiren medya, neden bu kadar popüler hale getirildi? insanlık bunların finansörü olmak zorundamı?
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MUSABJK:RONALDONUN 703 GOLÜ VAR BUNUN 681
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