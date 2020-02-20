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Lionel Messi'den Ronaldo'ya övgü dolu sözler: Bu form grafiği hiç şaşırtıcı değil

İspanyol basınına konuşan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, "Ronaldo yırtıcı bir forvet. Bu form grafiği hiç şaşırtıcı değil. Gol atmayı çok seviyor. Sahaya her çıktığında gol atıyor" dedi.

20.02.2020 11:39 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:58

Bu sezon Serie A'da 24 gole ulaşan ve 11 maçtır üst üste gol atma başarısı gösteren Ronaldo 35 yaşında olmasına rağmen fizik gücü ve golcülük özelliğinden hiçbir şey kaybetmediğini tüm dünyaya gösterdi. 'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi de Portekizli yıldızın bu form durumunu şaşırtıcı bulmuyor.

"ÇOK SAYIDA ÖZELLİĞE SAHİP"

Mundo Deportivo'ya konuşan Messi, "Ronaldo yırtıcı bir forvet. Bu form grafiği hiç şaşırtıcı değil. Gol atmayı çok seviyor. Sahaya her çıktığında gol atıyor. Bir forvet oyuncusu olarak çok sayıda önemli özelliğe sahip ve minimumunda bile gol atmayı başarıyor" ifadelerini kullandı. "Liverpool ile tekrar karşılaşmak ister misin?" sorusuna cevap veren Messi, önceliklerinin Napoli'yi geçmek olduğunu söyledi.

(Fotomaç)

Lionel Messi'den Ronaldo'ya övgü dolu sözler: Bu form grafiği hiç şaşırtıcı değil

Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A, Lionel Messi, Barcelona, Spor


HABER YORUMLARI (2)
CENGO:Adamsın
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GFB:Liyonel messi bizim de forvetimizden konuşsana adı vedat muriç çok iyi forvet hep boş kaleye gol atıyor ama olsun son 3 maçta boş kale pozisyonu bulamadı ama olsun. Sonuçta iyi topçu.
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