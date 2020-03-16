Lionel Messi, Eibar Savunmasını Yerle Bir Ediyor
FC Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, 2014-15 sezonunda deplasmanda kazandıkları 2-0'lık Eibar maçında ustalığını gösteriyor. Kendi yarısından topu alan Lionel Messi, Eibar'lı oyuncuları teker teker avlıyor ve bir de Eibar ağlarına penaltı golü bırakıyor. On March 14 2015, Lionel Messi produced yet another exhibition of football, scoring both goals in a 2-0 away win for FC Barcelona. Aside from his goals from the penalty spot and from a great header, Messi also produced several moments of magic that will live long in the memory.
16.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:00
FC Barcelona 'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, 2014-15 sezonunda deplasmanda kazandıkları 2-0'lık Eibar maçında ustalığını gösteriyor. Kendi yarısından topu alan Lionel Messi, Eibar'lı oyuncuları teker teker avlıyor ve bir de Eibar ağlarına penaltı golü bırakıyor.
On March 14 2015, Lionel Messi produced yet another exhibition of football, scoring both goals in a 2-0 away win for FC Barcelona. Aside from his goals from the penalty spot and from a great header, Messi also produced several moments of magic that will live long in the memory.
On March 14 2015, Lionel Messi produced yet another exhibition of football, scoring both goals in a 2-0 away win for FC Barcelona. Aside from his goals from the penalty spot and from a great header, Messi also produced several moments of magic that will live long in the memory.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Lionel Messi, Barcelona, Eibar, Spor
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