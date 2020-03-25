Lionel Messi'nin Şampiyonlar Ligi'nde Yaptığı En İyi Asistler
Tüm zamanların en iyi oyuncuları arasında yerini alan Lionel Messi'nin FC Barcelona formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı asistlerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
25.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:01
Tüm zamanların en iyi oyuncuları arasında yerini alan Lionel Messi'nin FC Barcelona formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı asistlerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
Kaynak: Dugout
Etiketler: UEFA Şampiyonlar Ligi, Lionel Messi, Barcelona, Spor