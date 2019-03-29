Lionel Messi: Ronaldo'ya Karşı Oynamak Güzeldi

Barcelona ve dünya futbolunun yıldız ismi Messi, İspanyol basınında AS gazetesine konuşarak merak edilen birçok soruya yanıt verdi. Yeniden Arjantin milli takımına dönme kararının eleştirildiğini söyleyen yıldız futbolcu, dünya futbolunda en büyük rakibi olarak gösterilen Cristiano Ronaldo'dan da övgü dolu sözlerle bahsetti.

"KUPALAR KAZANMAK İSTİYORUM"

Lionel Messi yeniden Arjantin milli takımına çağrılmasıyla ilgili çok fazla eleştirildiğini söylerken, "6 yaşımdaki oğlum bana seni neden çarmıha geriyorlar diye sordu. Ben de ona sadece bir avuç insanın bunu yaptığını söyledim. Geri dönme kararım yüzünden eleştiriler aldım ama kimseye bir şey ispat etmek zorunda değilim. Geri döndüm çünkü artık Arjantin milli takımında da kupalar kazanmak istiyorum." dedi.

"HALA REAL MADRİD'DE OLSA HARİKA OLURDU"

Lionel Messi dünya futbolundaki en büyük rakiplerinden Cristiano Ronaldo hakkında ise, "Zor olsa bile Ronaldo'ya karşı oynamak güzeldi. Ronaldo, Real Madrid'deyken kupa kazanmayı severdim. Hala Real Madrid'de olsa harika olurdu. Juventus'a büyük saygı duyuyorum. Harika oyuncuları var. Güçlü bir takımlar ve Ronaldo'nun gelişiyle daha da güçlendiler." dedi.

(Futbol Arena)