Lionel Messi'yle Tanışan 6 Yaşındaki Murtaza Ahmadi, Şimdi Perişan Halde

Arjantin'in renklerinde plastikten bozma Lionel Messi formasını giyip çektirdiği fotoğrafla bütün dünya onu tanımıştı. 6 yaşındaki Murtaza Ahmadi'nin bu fotoğrafı günlerce konuşulmuştu. O kare viral olurken Messi de boş durmamış, Afgan hayranına imzalı formasını göndermişti.

Aradan bir süre geçtikten sonra Katarlı organizatörler devreye girmiş ve Messi ile Murtaza'yı bir araya getirmişti. Messi'nin kucağında kameraların karşısına geçen Murtaza'nın sevinci yüzünden okunuyordu. Küçük Murtaza bu kez Barcelona forması giymişti.

TALİBAN NEDENİYLE KÖYÜNÜ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI

2016'daki bu olayın ardından iki yıl geçti ve Murtaza unutuldu. Aradan geçen bu sürede Murtaza'nın hayatı hiç de iyi gitmedi. İki yıl sonra İspanyol Haber Ajansı EFE, Murtaza'yı bulmak için Afganistan'a gittiğinde acı gerçekle karşılaştı. Taliban nedeniyle kaldıkları köyü terk etmek zorunda kalan Murtaza ve ailesi her şeyi geride bıraktı.

Murtaza'nın Messi'ye imzalattığı Arjantin ve Barcelona formalarını da Jaghori'de bıraktığı ve bir gece yarısı ailesiyle birlikte evden ayrıldıkları öğrenildi.

ŞU AN AFGANİSTAN'DA YAŞIYOR

Elde edilen bilgiye göre Murtaza ve ailesi şu anda Afganistan'ın başkenti Kabil'de zor şartlarda yaşıyor. Zorda kalan Murtaza ve ailesi Birleşmiş Milletler'den yardım talebinde bulunmuş. İltica etmek istemişler, ancak başvuruları reddedilmiş. Küçük Murtaza "Burada topum yok, futbol oynayamıyorum" derken evini özlediğini belirtiyor.

OKULA BİLE GİDEMİYOR

Murtaza'nın ailesi ise oğulları için endişeli: "Tanındığı için oğlumuzun kaçırılmasından korkuyoruz. Bu yüzden onu eve kilitledik, dışarı çıkmasına izin vermiyoruz. Okula da gönderemiyoruz."