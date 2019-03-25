Lions Kulüpleri Dünya Başkanı'ndan İzmir Ziyareti

Kaynak: DHA

Dünyada 1917 yılından beri 210 ülkede 1 milyon 457 bin üye ile faaliyet gösteren Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği'nin ilk kadın dünya başkanı Gudrun Yngvadonittir, İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti, basın açıklama yaptı. Yeni Zelanda'da iki camide gerçekleşen terör saldırına dikkat çeken Yngvadonittir, Lion'ların acı çeken insanları düşünmeye devam edeceklerini söyledi.Dünyada 1917 yılından, Türkiye'de 1963 yılından beri faaliyet gösteren Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği'nin ilk kadın dünya başkanı İrlandalı Gudrun Yngvadonittir, İzmir'deki ilk ziyaretini İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ne yaptı. Burada düzenlenen basın toplantısına, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Uluslararası Lions Dernekleri 118-R Yönetim Çevresi Federasyonu Başkanı Zeynep Kocasinan, geçmiş dönem direktörlerinden Nesim Levi, Oya Sebük, Konsey Başkanı Nasuhi Öndersev ve kulüp üyeleri katıldı.Toplantıda, Lions Kulübü Dünya Başkanı Gudrun Yngvadonittir, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen'e, Lions kulüpleri tarafından çocuklar arasında yapılan yarışmada birinci seçilen, 16 yaşındaki bir kız çocuğu tarafından çizilmiş 'Barışın Geleceği' adlı tabloyu hediye etti.Toplantıda Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen ve 51 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısıyla ilgili görüşlerini dile getiren Yngvadonittir, acı çeken insanları düşünmek gerektiğini belirterek, Lionlar da bunu yapıyor. Böyle bir olay olduğunda Lionlar, acı çekenlere yardım ediyor. Dünyada terörizmin yükselmekte olduğunu görüyoruz. Aslında yapılması gereken, insanların düşünce şeklini değiştirip barışı düşünmelerini sağlamaktır. Bu yüzden biz Lionlar, dünyada uluslararasındaki barışı ve anlayışı geliştirmeye çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler ile barış dahil olmak üzere pek çok hedef üzerinde iş birliği yapıyoruz dedi.'İNSANCIL HİZMETLERDE GLOBAL BİR LİDERİZ'Türkiye Lionlarının uluslararası ailenin bir parçası olduğunu dile getiren Yngvadonittir, İnsancıl hizmetlerde bir global lideriz. Türkiye'yi uluslararası başkan olarak ziyaret etmekten çok mutluyum. Türk Lionlarının başarılarını kutluyoruz. Üyeleri ve liderleriyle bir araya gelerek bilgi ve görüşlerimizi paylaşıyoruz. İzmir'de ve İstanbul'daki faaliyetlerimizde hem yeni hizmet ve projelerimizin açılımını yapacağız, hem de yeni üyelerin katılmasına tanıklık edeceğiz. Türk Lionları gerek kendi toplumları, gerekse dünya açısından yıllardır mucizeler yaratıyorlar. Bu destek sadece yerel toplumlar için değil. Türkiye'de bir ihtiyaç doğduğu zaman dünya Lionları Türk Lionlarına destek oluyor. Böylece Türk Lionları da kendi toplumlarına destek olabiliyorlar. Bu nedenle bir uluslararası organizasyonun parçası olmak çok önemli daha büyük oldukça daha destek alabiliyoruz. Türk Lionları için çok önemli olan bir şeyi açıklayabilirim; üyeliğin dengesinden söz etmek istiyorum. Türkiye'de kadın ve erkek üyelerin bir dengesi var. Dünyanın pek çok yerinde erkekler kadınlardan çok daha fazla ancak Türkiye'de neredeyse dengede ve biz bundan gurur duyuyoruz dedi. - İzmir