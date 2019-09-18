Haberler » Güncel » Haber

Lions Kulüplerinden Ataç'a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Dorlion ve Yunus Emre Lions Kulüplerinin mensuplarıyla bir araya geldi.

18.09.2019 14:16Lions Kulüplerinden Ataç'a ziyaret
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Dorlion ve Yunus Emre Lions Kulüplerinin mensuplarıyla bir araya geldi.

Dorlion Lions Kulübü Dönem Başkanı Varol Sönmez ve Yunus Emre Lions Dönem Başkanı Uğur Balık, üyeleriyle birlikte Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı makamında ziyaret etti. Sönmez ve Balık, ziyaret esnasında Başkan Ataç'a yeni dönem projelerini anlatırken, hafta sonu Bursa'da yapımı devam eden Nilüfer Belediyesi-Lions Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi yararına düzenlenecek festivale davet etti. Sönmez ve Balık, hafta sonu düzenlenecek festivalde Tepebaşı Belediyesi temizlik işçilerinden kurulu Eko Şov Ritim Grubu'nun sahne alacak olmasından dolayı da Ataç'a ayrıca teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç da, Sönmez ve Balık ile beraberindekilere çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:50 Akıncı Üssü davası
15:50 19 Eylül Gaziler Günü
15:50 Uluslararası Erbil Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'na Türk firmalardan yoğun katılım
15:50 Metin Topuz davasında ara karar verildi
15:49 KEİPA toplantısı Giresun'da yapıldı
15:49 Liberya'da kursta yangın: 26 çocuk hayatını kaybetti ? ek görüntü
15:49 Gaziosmanpaşa'da motosikletli saldırganlar adliyeye sevk edildi