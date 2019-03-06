Lions Kulüplerine Bir Halka Daha Eklendi

Kurucu başkanlığını Feriha Özlütürk'ün üstlendiği, Agora Lions Kulübü sponsorluğunda kurulan Lozan Lions Kulübü 21 üye ile kuruluşunu gerçekleştirdi.
118 R Lions Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Ln. Zeynep Kocasinan, Genel Yönetmen 1.Yardımcısı, Ln. Kemal Çemberci, Geçmiş Dönem Genel Yönetmenleri, Ln. Yusuf Erkan, Ln. Ziya Nazlı,Ln. Serda Yitmen, Nurgün Özkaplan, Lions'un üst düzey görevlileri ve Kulüp Başkanlarının katıldığı gecede renkli anlar yaşandı.
118 R Lions Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Ln. Zeynep Kocasinan tarafından yakılan meşaleyle başlayan törende Lions geleneklerine uygun olarak kulübü kuran üyeler tek tek tanıtıldı. Tören sonunda ayakta alkışlanan üyeler pasta keserek Lozan Lions Kulübü'nün kuruluşunu kutladılar.
Kocasinan, Lozan, Güncel
Kaynak: Bültenler