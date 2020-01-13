Haberler » Gündem » Lior Ahituv kimdir? Lior Ahituv kaç yaşında, nereli? Lior Ahituv ne iş yapıyor? - Haberler

Lior Ahituv kimdir? Lior Ahituv kaç yaşında, nereli? Lior Ahituv ne iş yapıyor?

Oyuncu Ege Kökenli ile iş insanı Lior Ahituv nişanlandı. Ekranların sevilen isimlerinden Ege Kökenli ile 4 yıldır birliktelik yaşayan Lior Ahituv kim araştırılıyor. Lior Ahituv ne iş yapıyor? Lior Ahituv boyu...

13.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:22Lior Ahituv kimdir? Lior Ahituv kaç yaşında, nereli? Lior Ahituv ne iş yapıyor?

asıllı olan Lior Ahituv, Kökenli ile evlilik yolunda ilerliyor. 'da bir şirkette çalışıyor ve satış alanında uzman bir iş insanı olarak Türkiye'de hayatını sürdürüyor. Peki, Lior Ahituv kaç yaşında? Lior Ahituv hayatı hakkında bilgi haberimizde...

LİOR AHİTUV KİMDİR?

Lior, 20 Şubat 1988 tarihinde İsrail Ramat HaSharon şehrinde dünyaya geldi. İsrail kökenli Lior Ahituv, Türkçe, İbranice ve İngilizce olarak üç dil biliyor. 2007-2009 yılları arasında İsrail'de Sales Representative de çalıştı. 2009 yılında ise İstanbul'a gelerek burada İstanbul Branch Manager şirketinde çalışmaya başlamıştır.

Satış, insan kaynakları, satış yönetimi, sosyal medya, satış operasyonu ve satış ve pazarlama konularında deneyim sahibi olan Lior Ahituv bu yönde kariyerine devam ediyor. Oyuncu Ege kökenli ile 4 yıldır birliktelik yaşayan ve Lion Ahituv uzun sürenin ardından evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.

Ege Kökenli kimdir? Ege Kökenli kaç yaşında, nereli? Ege Kökenli boy, kiloEge Kökenli kimdir? Ege Kökenli kaç yaşında, nereli? Ege Kökenli boy, kilo


İstanbul, İsrail, Ege, Gündem, Magazin, Güncel

HABER YORUMLARI
Gündem

Son Dakika Haberleri

16:33  Metin Akdülger kimdir? Dilan Çiçek Deniz kimdir? Atiye'nin oyuncuları Metin Akdülger ve Dilan Çiçek Deniz kimdir? - Haberler
16:22  Lior Ahituv kimdir? Lior Ahituv kaç yaşında, nereli? Lior Ahituv ne iş yapıyor? - Haberler
16:17  AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı! AÖF Güz Dönem Sonu Sınav yeri sorgulama ekranı! 2020 AÖF final sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri açıklandı! - Haberler
15:52  Zübeyde Hanım kimdir? Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın bilinmeyenleri ve Zübeyde Hanım biyografisi! - Haberler
15:13  Tuğçe Kazaz kimdir? Tuğçe Kazaz hayatı ve biyografisi! - Haberler
23:59  Günlük burç yorumları 13 Ocak 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları) - Haberler
13.01.2020 17:14:15