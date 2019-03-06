Liposuction ile Bölgesel Yağlardan Kurtulun

Kaynak: İHA

Memorial Kayseri Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü'nden Op. Dr. Mehmet Severcan, vücut şekillendirme yöntemlerinden biri olan liposuction hakkında bilgi verdi.Günümüzde fast food tipi beslenme, öğün saatlerinin düzensizliği, doğum sonrası alınan kilolar, televizyon karşısında yenilen atıştırmalıklar ve hareketsiz yaşam bölgesel kilolara neden oluyor. Vücutlarından memnun olmayanlar geniş kıyafetlerle kilolarını saklamaya çalışsa da bir süre sonra bu durum sosyoekonomik bir sorun haline geliyor. Cerrahi bir işlem olan liposuction ise bölgesel yağlarından kurtulmak isteyenler için alternatif bir çare olarak öne çıkıyor. Memorial Kayseri Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü'nden Op. Dr. Mehmet Severcan, vücut şekillendirme yöntemlerinden biri olan liposuction hakkında bilgi verdi.Liposuction cerrahi bir işlemdirSağlıksız beslenme ve hareketsizlik nedeniyle ortaya çıkan vücuttaki fazla yağların vakumlanarak emilmesi işlemine liposuction adı verilmektedir. Özellikle son 10 yılda gelişen teknoloji sayesinde bu işlem daha da güvenilir hale gelmiştir. Liposuction sayesinde spor ve diyete rağmen bir türlü yok olmayan bölgesel yağlar emilerek vücuttan uzaklaştırılır. Karın, bel, kalça, gıdık bölgesi (çene altı ve boyun) ile basen, uyluk ve kol arkasına uygulanan işlemle vücut yeniden şekillenir. Bilinenin aksine liposuction kilo verme için değil, vücudu şekillendirmek için yapılan cerrahi bir işlemdir. Amaç, fazla yağları alarak vücudun hatlarına ve çizgilerine (kontür) estetik bir görünüm kazandırmaktır. Vücut ağırlığının ortalama olarak yüzde 5 oranındaki yağ kütlesi (3-5 litre kadar) liposuction ile alınmaktadır.Kimlere liposuction yapılmalı?Diyet ve sporla bir türlü yok olmayan bölgesel yağ fazlalıları olan 16 yaşını doldurmuş kadın ve erkeklere uygulanabilir. Gebelik sonrasında atılmayan karın ve basen bölgelerindeki şekil bozukluğuna neden olan yağlar için tercih edilen bir yöntemdir. Genetik nedenler, dengesiz beslenme ve hareketsiz yaşam sonucunda ortaya çıkan vücuttaki lokal kütlelerinden kurtulmak için liposuction yöntemi tercih edilebilir. Liposuction yapılacak kişilerin başka sağlık sorunlarının olmaması gerekir. Fiziki muayene ve detaylı tetkiklerin ardından uygun hastalara işlem yapılmalıdır.İşlem genel anestezi altında yapılıyorLiposuction konusunda öncelikle uygun kişilere; kan, kesi, dikiş olmadan yapılacak işlem cerrah tarafından çok iyi anlatılmalıdır. Genel anestezi verilerek yapılan işlemde serum sıvısı vücuda enjekte edilerek bir santimetrelik deliklerden cilt altındaki yağ dokusu vakumlanır. İşlem küçük iki delikten sorunlu yağ bölgesine ulaşılarak gerçekleştirilir. Yağ alınacak her bölge için 2 küçük delik yeterlidir. Ortalama bir saat süren cerrahi işlem sonucunda hasta aynı akşam ya da bir gün sonra taburcu edilir. 3 hafta korse kullanması önerilen hastalar çoğunlukla 3 gün sonra normal yaşantısına döner. Liposuction yapılan bölgelerde yağ parçalanması işlemden sonra da devam eden bir süreçtir. Vücut tarafından emilen yağlar 2 ay daha parçalanmaya devam eder. Vücut 3'üncü ayın sonunda normale döner, 6'ıncı. ayda ödemler vücuttan tamamen atılır. Lazer ya da ultrasonik gibi isimlerle tanımlanan diğer işlemlerle klasik liposuction arasında hiçbir farkı yoktur. Ultrasonik titreşim ile yağları yumuşatırken, lazer ısı ile yağ emilimini kolaylaştırmaktadır. Bu yöntemlerin birbirinden farkı hasta açısında değil, cerrah açısından önemlidir. Amaç hepsinde de yağları farklı yöntemlerle emerek vücuttan atmaktır. Liposuction sonrasında kişilerin estetik görüntüsünü uzun süre koruyabilmeleri için diyet ve spora devam etmesi kesinlikle önerilmelidir. - KAYSERİ