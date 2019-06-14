14.06.2019 10:50
Haberler»Ekonomi » Haber

Lisanslı depoculuk kuruldu, kamyonlar sıraya girdi

Lisanslı depoculuk kuruldu, kamyonlar sıraya girdi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bu yıl faaliyete geçen lisanslı depoya buğday getiren onlarca kamyon, ürün vermek için sıraya girdi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bu yıl faaliyete geçen lisanslı depoya buğday getiren onlarca kamyon, ürün vermek için sıraya girdi.
Nurdağı ile İslahiye ilçelerinde toplam 275 dekarda üretimi yapılan buğday hasadı devam ederken bölge çiftçisi, mahsulünü Nurdağı ilçesindeki Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki TK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ'ye kamyonlarla getiriyor.
Depo önünde uzun kuyruklar oluşturarak mahsulünü teslim etmek isteyen çiftçiler, ürününü depoya emanete bırakabildikleri gibi, istedikleri zaman geri alabiliyor, ya da o anki borsa fiyatından satışını yapabiliyor.
Çiftçi, ürünü depoya döktükten sonra Toprak Mahsulleri Ofisine satış yapabiliyor ve parası kendisine 48 saat içerisinde ödeniyor.
TK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ Şube Müdürü Orhan Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019 yılı itibarıyla bölgede ilk kez alım yaptıkları Nurdağı'nda bulunan 32 bin 500 ton kapasiteli lisanslı depoda şuana dek 17 bin ton buğday alımının gerçekleştirildiğini, günlük yapılan 2 bin 500 ton buğday alımında hedefin büyütülerek 3 bin 500 tona çıkarıldığını belirtti.

Çiftçi emanete bırakırsa ürününü depoladıklarını, TMO'ya satış yaparsa devletin malını depoladıklarını ifade eden Öz, hasadın çiftçilere hayırlı, bereketli olmasını diledi.
Uzun kuyruk oluşturan nakliyeciler, İslahiye'de de lisanslı depoculuğun olması gerektiğini belirterek, 15 ila 20 saat ürün teslimi için sırada beklediklerini kaydettiler.
Kaynak: AA
Gaziantep, Nurdağı, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
11:26 Gaziantep'te 590 bin öğrenci karne aldı
11:26 The Away Days'den çarpıcı bir video klip
11:25 Hak - İş'in başlattığı Emek ve Adalet Yürüyüşü dördüncü gününde
11:25 Okullarda karne heyecanı
11:25 Kastamonu için sağanak ve dolu uyarısı
11:25 Metin Diyadin, Manisa BŞB'nin radarında
11:24 Facebook Londra merkezinde 500 kişiyi işe alacağını duyurdu
11:24 Doğuştan kolları olmayan Nisanur'un karne sevinci
11:24 Karnesini evinde valinin elinden aldı
11:24 Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk oldu
11:24 DHA DIŞ - BAE: Umman Körfezi'ndeki saldırı endişe verici
11:24 Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, DHA'ya açıklamalarda bulundu (2)
11:24 BAE: Umman Körfezi'ndeki saldırı endişe verici
11:23 TSKB'den rüzgâr enerjisine kesintisiz destek