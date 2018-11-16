Lisansüstü Eğitim, Sanayi ile Ortak Çalışacak

16 Kasım 2018 Cuma 16:54



16 Kasım 2018 Cuma 16:54

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) ile Kastamonu Üniversitesi arasında Sanayi Odaklı Lisansüstü Tez İşbirliği Mutabakatı imzalandı.Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) ile Kastamonu Üniversitesi arasında yer alan enstitüler bünyesinde lisansüstü eğitim yapan öğrencilere, sanayi ve sektördeki iş ortak ve ortaklarıyla ilgili gerçekleştirilecek işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan iş birliği protokolü akademik çalışmalar ve sanayi faaliyetleri birbirini tamamlayacak."Önümüzdeki süreç artık 2023 hedeflerinin olduğu bir süreç"İmzalanan iş birliği protokolünde konuşan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, "Önümüzdeki süreç artık 2023 hedeflerinin olduğu bir süreç. Bu süreç içerisinde gelecek nesillerden taze bilgilerden ve yeni teknolojilerden yine aynı sistemleri kurarak bizlere vereceğiniz katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Bu beklenen bir durumdu. Çünkü yeni teknolojiyi ve yeni sistemlerin gelişmekte olan bir dünyada artık gelişen ve gelişmekte de ileri bir süreç. İnşallah faydalı olacağını düşünüyoruz. İş dünyası için bir fırsat olacağını düşünüyoruz" dedi.Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ise, "Mutabakatın hem üniversitemize hem ticaret sanayi odamıza hem de Kastamonu'da ki işletmelerimize hayırlı olsun" diye konuştu.Konuşmaların ardından kurumlar arasında iş birliği protokolü imzalandı. - KASTAMONU