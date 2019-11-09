Lise arkadaşları, 33 yıl sonra fidan dikmek için bir araya geldi

EDİRNE'nin Keşan Lisesi'nden 1986 yılında mezun olan 74 kişi, 33 yıl sonra fidan dikmek için bir araya geldi. Temsili yoklama alınan etkinlikte mezunlar, belediye bandosunun çaldığı Roman havaları eşliğinde fidan dikti.

Keşan Lisesi'nden 1986 yılında mezun olan 74 kişi, 33 yıl sonra düzenlenen organizasyonla Yeni Mahalle'de bulunan Bilal Ergeç Parkı'na iğde ve ıhlamur fidanları dikti. Etkinliğe, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Emekli Beden Eğitimi Öğretmeni Zeynep Gücüyener ve parka adı verilen, 2014 yılında hayatını kaybeden Keşan eski Belediye Başkanı merhum Bilal Ergeç'in ailesi ve 1986 yılı mezunları katıldı.

Törende konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kendisinin de Keşan Lisesi mezunu olduğunu belirterek, "Bu projeye 'hayır' demek mümkün değildi. Keşan'ın gelecekte nefes alması için bu gerekiyordu. 11 Kasım'daki programın öncesinde de böyle bir programın olması çok anlamlı. Bu parkımızın ağaç boşluğu vardı ve çok önemli bir bölgedeydi. Onların fikrine bende katıldı. Değeri çok büyük bir proje. 1986 yılı Keşan Lisesi mezunları ilk hamleyi yaparak, örnek oldular" dedi.

'SİZİN GİBİ BİR ARAYA GELEN BAŞKA MEZUNLARIMIZ YOK'

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da, 1986 yılı mezunlarını tebrik ederek, "Herhalde sizin gibi bir araya gelen başka mezunlarımız yok. Bizleri de fahri mezunlar olarak kabul edebilirsiniz. İnşallah bu halkayı genişletebiliriz. Önemli olan Keşan burada. Bu ağaçlandırmaya vesile olduğunuz için hepinizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

'ÇOK İYİ ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMİŞİM'

Emekli Beden Eğitimi Öğretmeni Zeynep Gücüyener ise 24 yıl Keşan Lisesi'nde görev yaptığını dile getirerek, şunları söyledi: "1986 yılı mezunları beni buldular ve çeşitli etkinliklerde bir araya geldik. Yıllar sonra fidan dikmek için tekrar Keşan'a geldik. Hepimiz onları destekledik. Çok güzel bir etkinlik yaptığımızı düşünüyorum. Çok iyi öğrenciler yetiştirmişim. İsimleri her zaman yaşayacak."

'BİZ KENDİMİZE 'EFSANE MEZUNLAR' ADINI KOYDUK'

33 yıl aradan sonra birbirlerini bularak, fidan dikmek için bir araya geldiklerini belirten 1986 yılı mezunu Nigar Yanar Öztokuç, "Bir mucize gibi birbirimizi bulduk. Hiç ara vermemiş gibi sohbetimize devam ettik. Biz kendimize efsane mezunlar adını koyduk. Sadece buluşmakla kalmadık, hayır bir iş nasıl yaparız diye de kafa yorduk. Bugün ise toprağa kök salmaya geldik" dedi.

Mezunlardan Aylin Palabıyıkoğlu da 33 yıl sonra lise arkadaşlarıyla bir araya geldiğini ve duygusal anlar yaşadıklarını söyledi. Özcan Gündüz Yılmam ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 11 milyon fidan dikimi kampanyası öncesi böyle bir etkinliğin anlamlı olduğuna işaret etti. Kemal Ayaroğlu da gelecek nesillere yeşil bir gelecek bırakmayı amaçladıklarını söyledi.

Daha sonra ise protokol ve Keşan Lisesi 1986 yılı mezunları tarafından belediye bandosunun çaldığı Roman havaları eşliğinde fidanlar dikildi. Hayatlarını kaybeden mezunlar için de fidan dikilerek, üzerlerine isimlerinin yazılı olduğu tabelalar asıldı.