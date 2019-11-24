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Lise arkadaşları 41 yıl sonra buluştu

Eskişehir Atatürk Lisesi yatılı pansiyonu 1975-1978 mezunları, 41 yıl sonra Eskişehir'de buluştu.

24.11.2019 12:11 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:16Lise arkadaşları 41 yıl sonra buluştu
Atatürk Lisesi yatılı pansiyonu 1975-1978 mezunları, 41 yıl sonra Eskişehir'de buluştu.

Buluşmayı sosyal medya üzerinden Mustafa Arslan ve İnan Başol Yörükçü organize etti. Yaklaşık 70 arkadaşın katıldığı etkinlikte konuşan Mustafa Arslan, lise arkadaşlarıyla buluşmanın büyük bir mutluluk olduğunu dile getirerek, "Gençlik yıllarımızı birlikte geçirdiğimiz, beraber hayal kurduğumuz, en güzel günlerimizi geçirdiğimiz arkadaşlarla buluşmak tarif edilemeyen bir mutluluk. Türkiye'nin çeşitli illerinden bu mutluluğu paylaşmak için gelen yatılı okul arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Gündüz şehir gezisi ile başlayan organizasyon, akşam verilen yemek ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Mustafa Arslan, Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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