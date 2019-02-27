27 Şubat 2019, 17:25
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Lise Atölyesinde Uygulama Dersinde Patlama: 4 Öğrenci Yaralı (2)

Lise Atölyesinde Uygulama Dersinde Patlama: 4 Öğrenci Yaralı (2)

Not: İlk haberimizde 'Mimarsinan Endüstri Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi' olarak yazdığımız okulun adı, 'Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' olarak düzeltilmiştir.

Not: İlk haberimizde 'Mimarsinan Endüstri Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi' olarak yazdığımız okulun adı, 'Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' olarak düzeltilmiştir.

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ÖĞRENCİLERDEN 3'Ü TABURCU EDİLDİ

Kayseri'de Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Metalurji bölümü atölyesindeki uygulama dersinde indüksiyon ocağında maden eritirken meydana gelen patlamada yaralanan 4 öğrenciden 3'ü, Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan Nisanur Horuz'un ise tedavisinin devam ettiği belirtildi. Mimarsinan, Merkez, Anadolu Lisesi, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA