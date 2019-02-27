Lise Atölyesinde Uygulama Dersinde Patlama: 4 Öğrenci Yaralı (2)

Kaynak: DHA

Not: İlk haberimizde 'Mimarsinan Endüstri Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi' olarak yazdığımız okulun adı, 'Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' olarak düzeltilmiştir.----------------------------ÖĞRENCİLERDEN 3'Ü TABURCU EDİLDİKayseri'de Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Metalurji bölümü atölyesindeki uygulama dersinde indüksiyon ocağında maden eritirken meydana gelen patlamada yaralanan 4 öğrenciden 3'ü, Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan Nisanur Horuz'un ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.