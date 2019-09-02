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Lise binasındaki bilgisayar odasında yangın

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bulunan lisenin 2'nci katındaki bilgisayar odasında yangın çıktı.

02.09.2019 17:39 Lise binasındaki bilgisayar odasında yangın
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bulunan lisenin 2'nci katındaki bilgisayar odasında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Atatürk Bulvarı'ndaki Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 2'nci katında bulunan bilgisayar odasından, saat 14.00 sıralarında, dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, alevlere hem bina içinden hem de dışarıdan su sıkarak, müdahale etti. Yangın, 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yapılan inceleme sonucu elektrik kontağında çıktığı belirlenen yangında, içinde 20 bilgisayarın bulunduğu sınıf kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Turgutlu, Güncel

Kaynak: DHA

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