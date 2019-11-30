Lise çevresinde uyuşturucu madde satan şüpheliler yakalandı

BAYRAMPAŞA'da okul çevresinde uyuşturucu madde satan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bayrampaşa'da Salı günü 13.20 sıralarında polis ekiplerine Yenidoğan Mahallesinde bulunan bir lisenin çevresinde ve öğrencilerin kullandığı yollarda iki kişinin uyuşturucu madde sattığı ihbarı yapıldı. Mobil Okul Timleri'nin takibe aldığı okul çevresinde tedirgin davranışlar sergileyen Uğur T. (22) ve Tansu A. (26) durdurularak üzerleri arandı. Polis ekibinin şüpheliler üzerinde yaptığı aramada Uğur T.'nin üzerinden 2,17 gram skunk ve cam aparat bulunurken Tansu A.'nın üzerinde ve 2 çantasında yapılan aramada 2,54 gram bonzai, 36,82 gram skunk, 1,07 gram afyon sakızı, 2,97 gram kenevir tohumu, 1,73 gram metamfetamin, uyuşturucu hap, 3 cam aparat, 20 boş şeffaf kilitli poşet, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 65 lira, 5 çalıntı cep telefonu, Elif Ş. adına kayıtlı kimlik belgesi, Azerbaycan uyruklu Valeh G. adına kayıtlı pasaport, 2 yabancı kimlik belgesi, kol saati, gerçek görünümlü oyuncak tabanca, sahte 300 dolar ve 100 lira ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Uğur T. hakkında 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Tansu A. ise çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken Tansu A.'nın hırsızlık ve uyuşturucu madde ticaretinden 11 suç kaydı olduğu öğrenildi.

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